בעקבות החשש מפעולה באיראן, חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה לצוותיה בישראל להתכונן לאפשרות של פינוי מהיר, חברת התעופה אייר איטליה הודיעה לנוסעים על ביטולי טיסות שהיו אמורות להתרחש ביממה הקרובה.
לופטהנזה, חברת התעופה המרכזית של גרמניה, הודיעה לצוותיה בישראל לשמור על עירנות, ולהתכונן לאפשרות של פינוי מהיר של צוותים ומטוסים משטח המדינה, בנוסף הודיעו בקבוצה על אפשרות לביטולי טיסות ממחר.
ללופטהנזה הצטרפה גם חברת אייר-איטליה, שאף הגדילה לעשות והכריזה על ביטולי טיסות כבר מהלילה, כאשר נוסעים שהיו אמורים לעלות על טיסת החברה מישראל אל רומא בשעות הקרובות קיבלו הודעת ביטול מיידי.
הצעדים החדשים מגיעים אחרי דיווחים מתגברים בשעות האחרונות על האפשרות לפעולה אמריקאית קרבה כנגד משטר האייתולות באיראן.
