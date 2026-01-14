החוק קובע יום הוקרה שנתי בי״ז בכסלו, וכולל אירועים ממלכתיים, פעילות חינוכית והסדרת תקצוב לציון תרומתם של פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק יום ההוקרה הממלכתי לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה.

על פי החוק, ייקבע לראשונה בלוח השנה הרשמי של מדינת ישראל יום הוקרה שנתי שיחול בי״ז בכסלו. יום זה נועד לציין את תרומתם של פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ולהגביר את המודעות הציבורית להתמודדותם ולתהליכי השיקום.

בהתאם להוראות החוק, מדי שנה יתקיימו אירועים ממלכתיים, בהם דיון מיוחד במליאת הכנסת ואירועי הוקרה בבית הנשיא, בשיתוף משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, משרד החינוך ישלב תכנים ייעודיים במערכת החינוך, ומשרד המורשת יפיק תכנים שיעסקו בסיפורי שיקום והתמודדות.

עוד נקבע כי יום ההוקרה יצוין גם בצה"ל, במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר. החוק מסדיר את התקצוב הנדרש לקיום האירועים באמצעות אוצר המדינה, במטרה להבטיח את קיומו הקבוע של יום ההוקרה מדי שנה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מעבר להיבט הטקסי, קיימת חשיבות גם להכרה במשפחות הפצועים, המלווים את תהליך השיקום לאורך שנים.

לאחר אישור החוק אמר ח"כ קרויזר: "זהו רגע מרגש עבור עשרות אלפי פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה החיים בינינו. החוק הזה הוא חוב מוסרי של המדינה כלפי מי שנפגעו במהלך שירותם והגנתם על אזרחי ישראל. החל מהיום, סיפורי ההתמודדות והשיקום יהפכו לחלק מהתודעה הציבורית וממערכת החינוך".