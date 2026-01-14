המסר מלשכת ראש הממשלה: מאמצי ההשבה נמשכים ללא שינוי, והממשלה דורשת תרגום מיידי של מידע מהמתווכות לפעולות בשטח עד להשבת כלל החטופים החללים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח (רביעי) הערב עם טלי ואיציק גואילי, הוריו של החלל החטוף רס״ר רן גואילי ז"ל. במהלך השיחה הביע ראש הממשלה הזדהות עם כאב המשפחה ועדכן כי השבתו של רן לקבר ישראל עומדת בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הבהיר להורים שהמהלך ההצהרתי על הקמת ועדת טכנוקרטים לא ישפיע על מאמצי ההשבה, וכי הפעולות להשבת רן נמשכות כסדרן. לדבריו, השבתו של רן היא יעד מרכזי שמלווה את עבודת הממשלה והגורמים המקצועיים העוסקים בנושא.

עוד צוין כי ממשלת ישראל עומדת על כך שמידע שמועבר למתווכות על ידי מתאם השו״נ וצוותו יתורגם באופן מיידי לפעולות אפקטיביות בשטח. בלשכה הדגישו כי הציפייה היא שמידע זה יביא לקידום ממשי של מאמצי ההשבה.

בהודעה הוסיפו כי חמאס נדרש לעמוד בדרישות ההסכם ולבצע מאמץ מלא להשבת החטופים החללים עד האחרון שבהם. בלשכת ראש הממשלה ציינו כי מחויבות זו כוללת גם את השבתו של רן גואילי, שהוגדר בהודעה כגיבור ישראל.