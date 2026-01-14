הנשיא טראמפ "מחויב לתקוף באיראן" מסבירים גורמים בבית הלבן, ומסבירים כי למרות שבוצעו ניסיונות למשא ומתן, טראמפ מרגיש מחויב לאיומים ששיגר

גורמים בכירים ביותר בבית הלבן שוחחו לפני זמן קצר עם רשת החדשות CNN, אותם גורמים מסרו כי "טראמפ מרגיש מחויב לעמוד באיומים ששיגר לעבר איראן" וכי "כמעט בטוח שטראמפ יתקוף". על פי המקורות, מתקיימות התייעצויות ביטחוניות בנושא מספר פעמים ביום, וטראמפ מעודכן סביב השעון לגבי האפשרויות הצבאיות, ואפשרויות התגובה של איראן.

על פי הבכירים בבית הלבן, המקובלים לתהליך קבלת ההחלטות, הנשיא "מקבל רשימות מעודכנות של אפשרויות תקיפה כמה פעמים ביום מאז שבוע שעבר".

על פי המקורבים, אכן נעשו ניסיונות לקיים מגעים דיפלומטיים מהירים עם המשטר, אך בממשל "הגיעו להבנה כי אף אחד לא באמת מדבר בשם המנהיג העליון, וכמעט בלתי אפשרי לקיים משא ומתן במצב הנוכחי".

מעבר לכך הסבירו כי "הנשיא מרגיש מחויב לעמוד באיומים שלו על תקיפה באיראן" וכי טראמפ "איבד אמון ביכולת המשטר לעמוד בהתחייבויות".

בנוסף, ארצות הברית עוקבת מקרוב אחרי האפשרויות לתגובה איראנית, ומאמינים כי תגובה תהיה מוגבלת לבסיסים אמריקאים באזור, כמו בסוריה ועיראק, ולא דווקא יופנו כנגד ישראל.