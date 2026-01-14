טליק גואילי אמו של החטוף האחרון בעזה – רן הי"ד, מרגיעה כי המעבר לשלב ב' הוא הצהרתי בלבד, ואינו פוגע במאמצים להשבתו לקבורה בישראל

טליק גואילי, אימו של רן גואילי ז"ל, החטוף האחרון שגופתו עדיין מוחזקת בשבי החמאס ברצועה, הוציאה מסר מרגיע בקשר להמשך המאמצים להחזרתו של רן ז"ל, והסבירה כי המעבר לשלב ב' הוא הצהרתי בלבד, ולא צפוי להשפיע על החזרתו של רן.

גואילי הבהירה כי היא נמצאת בקשר ישיר עם ראש הממשלה, וכי נמסר לה בצורה חד־משמעית שהשבתו של בנה נותרה יעד מרכזי עבור הדרג המדיני והביטחוני. לדבריה, אין כל שינוי במחויבות של ישראל לפעול להשבתו, גם לנוכח ההתפתחויות האחרונות בזירה המדינית.

״שוחחתי עם ראש הממשלה שהבהיר לי שהשבתו היא בראש מעייננו. המהלך ההצהרתי על הקמת ועדת טכנוקרטים לא יסתור ולא ישפיע על מאמצי ההשבה של רני לקבר ישראל. המאמצים נמשכים גם בתחום המודיעיני, המבצעי ובמגעים עם המתווכות״.

גואילי הוסיפה כי המשפחה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, תוך אמון בגורמי הביטחון והמדינה כי יעשו כל שניתן על מנת להשיב את רן הביתה.