אוחנה אמר בפגישה בכנסת עם ראש ממשלת צרפת לשעבר מנואל ואלס כי ההכרה במהלך הלחימה נתפסת בעיניו כמהלך בעייתי, ושיבח את עמידתו של ואלס לצד ישראל

יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אמר היום (רביעי) לראש ממשלת צרפת לשעבר מנואל ואלס, במהלך פגישתם בכנסת, כי הוא מאוכזב מהחלטתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון להכיר במדינה פלסטינית, זאת בעיצומה של המלחמה.

לדברי יו"ר הכנסת, ההחלטה התקבלה לאחר אירועי 7 באוקטובר 2023, והוא ציין כי בעיניו מדובר במהלך שעלול להתפרש כפרס לחמאס על פעולותיו. אוחנה אמר כי הכרה כזו משדרת מסר מסוכן, לא רק לישראל אלא גם לקהילה הבינלאומית, וכי ארגוני טרור עלולים להבין ממנה כי אלימות מובילה להישגים מדיניים. עוד הוסיף כי במאבק בין חופש ודמוקרטיה לבין פונדמנטליזם ורדיקליזם, הוא מצפה מהעולם החופשי לעמוד מאוחד."

במהלך הפגישה שיבח אוחנה את עמדתו של ואלס, וציין את תמיכתו המתמשכת במדינת ישראל ואת היותו ידיד ותיק של ישראל ושל העם היהודי.

ביקורו של ואלס בכנסת כלל גם פגישות עם ראשי קבוצת הידידות הבין פרלמנטרית ישראל–צרפת, חברי הכנסת יוסף טייב וקארין אלהרר, וכן עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט.