תאונת דרכים קשה בצפון הארץ: גבר כבן 60 נהרג לאחר שנלכד ברכבו בכביש 7276 בין צומת גזית לכפר קיש, ושני בני אדם נוספים נפצעו ופונו לבית החולים העמק

תאונת דרכים קשה אירעה הערב (רביעי) בכביש 7276, בקטע שבין צומת גזית לכפר קיש, בין שני כלי רכב. צוותי רפואה והצלה הוזעקו למקום ובזירה נקבע מותו של גבר כבן 60. שני נפגעים נוספים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים העמק.

בדוברות מד"א נמסר כי הדיווח על התאונה התקבל בשעה 17:29 במרחב גלבוע. חובשים ופראמדיקים של מד״א הגיעו למקום והחלו בטיפול רפואי בזירה. לדבריהם, אחד הנפגעים היה מחוסר הכרה ולכוד בתוך אחד מכלי הרכב, וצוותי ההצלה פעלו במקביל לחילוצו.

שני בני אדם נוספים נפגעו בתאונה. אחד מהם, גבר כבן 50, פונה לבית החולים כשהוא במצב קשה וסובל מחבלות בראש ובבטן, ונפגע נוסף פונה במצב קל.

פרמדיקית מד״א חנה פוקסמן סיפרה: "מדובר בתאונת דרכים קשה. כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 60 כשהוא מחוסר הכרה ולכוד בתוך אחד הרכבים". לדבריה, "במהלך פעולות החילוץ שביצעו לוחמי האש הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם וביצענו פעולות החייאה, אך מצבו היה אנוש ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו".

עוד הוסיפה פוקסמן כי "בנוסף טיפלנו בשני נפגעים נוספים בזירה. הענקנו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות, ופינינו לבית החולים גבר כבן 50 במצב קשה עם חבלות בראש ובבטן, וכן פצוע נוסף במצב קל".

