פאנל כיפות ברזל התכנס גם השבוע לדון בתקיפה האמריקנית באיראן, בקמפיין של בני גנץ נגד הבייס ושל מפגיני קפלן לסכסוך החרדים. וכמעט פיצוץ באולפן בשאלה, האם אפשר לסמוך על מנסור עבאס? צפו

סערת איראן, המלחמה בלשכת רה"מ והטרגדיה שהציתה מחדש את חוק הגיוס: פאנל "כיפות ברזל" מסכם שבוע גורלי במזרח התיכון ובישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל לקראת תקיפה באיראן והקמפיין של גנץ

בפאנל בהנחיית נתנאל איזק, התכנסו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" ישי כהן, והיועצים האסטרטגיים אבי וידרמן ורמי פירו, כדי לנתח את האירועים הדרמטיים של השבוע האחרון. על הפרק: ההתקוממות באיראן, גל החקירות בלשכת נתניהו, והאמירות הקשות סביב מותו של הנער החרדי בהפגנת הפלג הירושלמי.

החזית האיראנית: האם טראמפ בדרך לתקיפה?

הדיון נפתח בנושא ההתקוממות האזרחית באיראן והדיווחים על דיכוי אכזרי מצד משטר האייתוללות. על רקע הסנקציות החדשות של ארה"ב והצהרותיו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, ניסו חברי הפאנל להבין האם אנחנו עומדים בפני שינוי דרמטי.

עוד באותו נושא רגע מתקיפה? נושאת מטוסים אמריקאית וספינות מלחמה הגיעו לאזור 18:32 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

ישי כהן הדגיש את חוסר הוודאות המאפיין את הממשל האמריקאי הנכנס: "אי אפשר לחזות מה האיש [טראמפ] רוצה ומה הוא ייעשה וזה גם טוב שכך… נשיא ארצות הברית שומר את כל הקלפים קרוב לחזה… אף אחד לא יודע מה טראמפ".

אריה יואלי הביע ספק לגבי האפקטיביות של תקיפה אווירית בלבד: "אם דונלד טראמפ ייכנס לתוך הזירה הזאת ויתחיל להפציץ מתקנים… אתה יכול למצוא את עצמך בטילים בליסטיים שעפים פה עלינו. אני אומר מה זה יעזור לאיראנים? אתה צריך להביא אנשים על הקרקע… ההפצצות האלה לא יעזרו, זה סתם איום".

מנגד, רמי פירו טען כי ראש הממשלה נתניהו הוא זה שמוביל את המהלכים מול ארה"ב: "מי שמוביל את המהלכים זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו יכולים לראות גם כן היום סל המטרות שמגדירים בארצות הברית, למעשה זה סל המטרות שראש הממשלה מכוון אליהם… יש לו יד וכוח מאוד מאוד חזק והשפעה גדולה על נשיא ארצות הברית".

הקרב על "שלב ב'" והחטופים

הדיון עבר לשאלת האסטרטגיה של נתניהו במלחמה בעזה והמעבר המתוכנן ל"שלב ב'" אבי וידרמן ביקר את חוסר השליטה הישראלי באירוע: "אנחנו יודעים פתיחת שלב ב' לא בידיים שלנו, בלי שאנחנו שולטים במועצה [הביטחון], בלי שאנחנו שולטים באירוע".

ישי כהן הציג תמונה מורכבת של כהונת נתניהו: "נתניהו הוא ראש הממשלה היחיד שבמשמרת שלו נחטפו מאות ישראלים, וראש הממשלה היחיד שבמשמרת שלו גם הוחזרו רוב החטופים… נתניהו טובים ורעים". הוא הוסיף אזהרה לגבי העתיד: "אם ישראל תעבור לשלב ב' של העסקה ברצועת עזה לפני שחמאס מתפרק מנשקו… אז נתניהו נכשל".

רמי פירו הגן על תפקודו של ראש הממשלה לאחר האסון: "נכון אבי, אצל נתניהו במשמרת הזאת קרה האסון הגדול ביותר לעם ישראל מאז 48… אבל צריך לומר את זה, הראשון להתעשת היה בנימין נתניהו".

החקירות בלשכת ראש הממשלה: רדיפה פוליטית או שיבוש חמור?

נושא נוסף שעורר סערה הוא חקירתו של ראש הסגל צחי ברוורמן והחשדות סביב אלי פלדשטיין. אריה יואלי ציין כי הבעיות בלשכה אינן חדשות: " בלשכה הצטברו כל כך הרבה דברים רעים וכל כך הרבה אנשים שמסובכים בחקירות. וזה לא מהקדנציה הזאת… ארי הרו ושלמה פילבר וניר חפץ. אל תעשו שטויות גם לא יתפסו אתכם, ולא יצטרכו לסחוט אתכם".

אבי וידרמן התייחס בחומרה לפרסומים על הניסיונות להדיח קצינים בצה"ל: "השבוע רק השבוע נחשף ששני הסוכנים הקטארים בלשכת ראש הממשלה ניסו להדיח אלוף מכהן בצה"ל… קטאר-חמאס מנסה להדיח בזמן מלחמה אלוף מכהן בצה"ל ואנחנו מדברים כן רודפים אותו לא רודפים אותו? יאללה תעופו כולכם לכלא כבר".

ישי כהן העלה תהיה לגבי העיתוי של החקירות: "אתה צריך תוכנית טלוויזיה בשביל לזמן בן אדם לחקירה? איפה היו כל החוקרים שנה שלמה? למה הם התעוררו רק אחרי שיש איזה 'עובדה' או ראיון עם עמרי אסנהיים?

עם זאת, הוא לא חסך ביקורת מפלדשטיין: "הוא עשה טעויות קשות ונוראיות, ולדברר את קטאר מתוך לשכת ראש הממשלה… זה דברים שאין עליהם מחילה".

הטרגדיה של יוסף איזנטל והשבר מול המגזר החרדי

חברי הפאנל דנו בהרחבה בדבריו של הרב שמואל איזנטל, שבנו יוסף נדרס למוות במהלך הפגנה של הפלג הירושלמי נגד הגיוס. האב צוטט כאומר שהיה מעדיף שבנו ימות בדרך שבה מת מאשר שיתגייס לצבא.

ישי כהן ביקש להפריד בין הכאב הפרטי לאידאולוגיה: "אני לא שופט אדם בצערו… הוא לא התכוון שהוא היה מעדיף שהבן שלו חלילה ייהרג באותה דריסה ולא יתגייס לצה"ל, הוא דיבר לשיטתו שאם הוא היה נהרג בצה"ל הוא מעדיף שהוא ייהרג כבן תורה".

הוא יצא נגד ההכללה של המגזר החרדי בעקבות אמירות קיצוניות של הפלג הירושלמי: "לבוא ולהגיד רגע דור שלם שבא ואומר נמות ולא נתגייס זה שקר, זה הסתה… הילדים שלי לא גדלים על 'נמות ולא נתגייס', פשוט שקר".

אריה יואלי ביקר את תפיסת העולם החרדית: "יש פה בעיה שהעולם החרדי לקח את עולם התורה והפך אותו לחזות הכל… להגן על עם ישראל זה העיקר ולהפגין נגד הגיוס שלהם הפך פתאום להיות "דברי תורה"? אז נהיה פה איזה חשיבה עקומה של הציבור החרדי".

אבי וידרמן הצביע על המורכבות הישראלית דרך סיפור המשפחה: "הסבא רבא היה לוחם באצ"ל… סבא לוחם באצ"ל, הנכד נהרג בהפגנה נגד גיוס. ערבוביה ישראלית כזאתי אופיינית, קשה, לא פשוטה".

בני גנץ והחתירה לממשלת אחדות

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", עלה שמו של בני גנץ בעקבות הצהרותיו על רצונו בממשלת אחדות בלי בן-גביר ובלי רע"מ, כדי לבודד את "הקיצוניים".

אריה יואלי ראה בכך נקודה חיובית: "הוא בא לשבור את המחנאות של שמאל-ימין… הגענו למצב שבו נתניהו הוא לכוד באיזה ממשלה עם חרדים שלא רוצים חוק גיוס ועם שמאל שלא רוצה אותו, כל מה שישבור את הקיפאון הזה יכול לקדם את המדינה".

ישי כהן הצטרף לתמיכה ביוזמה: "הגיע הרגע להפסיק עם הדת הזאת, דת 'רק ביבי' ודת 'רק לא ביבי'… הגיע הזמן שאם נתניהו משיג את ה-61… לנסות לקשר בין הפערים ולהקים כאן ממשלת אחדות".

לעומתם, אבי וידרמן הגדיר את האירוע כ"מיותר" וטען כי גנץ איבד את דרכו: "בני גנץ הוא האיש שנכנס לפוליטיקה הזו כמו בן אדם שעלה גבעה וירד הר ממש… זה חושף את ערוותו ומראה מי זה באמת האיש הזה".

פעולות ה"גרילה" של פעילי קפלן בבני ברק

הפאנל דן בחשיפה של העיתונאי ישי פרידמן על פעילת קפלן איילת השחר סיידוף, שהודתה בניסיונות לסכסך בתוך הציבור החרדי.

ישי כהן טען כי מדובר במזימה להפלת הממשלה: "הניסיון שלהם לסכסך את הציבור החרדי בתוכו וזה אמיתי… המטרה שלהם היא אחת – להפיל את הממשלה, לא באמת שוויון בנטל… הם ניסו להסביר לחרדים מצד אחד כמה החוק הזה מגייס חרדים בעיקר ספרדים… כדי לייצר מצב שהחוק לא יעבור".

אריה יואלי, לעומת זאת, לא התרגש מהטקטיקה: "זה תפקידו של אסטרטג… התפקיד שלכם זה לסכסך, להחליש את המחנה השני… מה החשיפה הגדולה שפעם אחת מראים איך מכינים את הנקניקיות?!"

פינת ה"צל"ש או טר"ש" וסיכום השבוע

בסיום התוכנית העניקו המשתתפים את הצל"שים והטר"שים שלהם:

אריה יואלי העניק צל"ש לכתב המשפט אבישי גרינצייג על חשיפותיו במערכת המשפט. שנים היה פה תא כתבי משפט שדיברר את המערכת ופתאום מגיעים אנשים ומביאים ידיעות גם על שופטים.

העניק צל"ש לכתב המשפט על חשיפותיו במערכת המשפט. שנים היה פה תא כתבי משפט שדיברר את המערכת ופתאום מגיעים אנשים ומביאים ידיעות גם על שופטים. אבי וידרמן העניק צל"ש ל אדמו"ר מבעלזא על מעורבתו המפתיעה בכינוס מועצת גדולי תורה של אגודת ישראל וטירפוד הפרישה מהממשלה, למרות שלא יעבור חוק הגיוס.

העניק צל"ש ל על מעורבתו המפתיעה בכינוס מועצת גדולי תורה של אגודת ישראל וטירפוד הפרישה מהממשלה, למרות שלא יעבור חוק הגיוס. רמי פירו העניק צל"ש ל חיילי המילואים של מדינת ישראל על עמידתם האיתנה.

העניק צל"ש ל של מדינת ישראל על עמידתם האיתנה. ישי כהן העניק טר"ש לאריה דרעי בעקבות טענותיו על גורמים חיצוניים המממנים את הקלטות הרבנים: "תתמודד עם העמדה הרוחנית של ההנהגה הרוחנית שלך… זה האירוע, לא המקליט".

הפאנל נחתם בתחזית לשבוע הבא, כאשר מרבית המשתתפים מעריכים כי הסוגייה האיראנית תמשיך לעמוד במוקד לצד הדרמות הפוליטיות סביב תקציב המדינה וחוק הגיוס.