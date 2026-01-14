ארצות הברית ממשיכה לשמור על טון שקט ודיסקרטיות לגבי המהלכים הקרובים באיראן, אך שורה של פעולות וגורמים מצביעים על אפשרות לפעולה בטווח זמן קצר ביותר

על פי דיווחים אמריקאים, נושאת המטוסים ת'יאודור רוזוולט הגיעה לאזור המזרח התיכון, לאחר פריסה שקטה מצד ארצות הברית, איתה הגיעו לפחות שלוש ספינות מלחמה מתקמות, וצוללות טילים קטלנית.

באותו זמן, גורמים באירופה בטוחים שהתקיפה היא עניין של שעות, ולא של ימים, ורומזים כי תיתכן תקיפה רחבה שתכלול מבצע צבאי, פעולות סייבר ועוד מגוון של פעולות להחלשת המשטר.

העולם ממשיך לעצור את נשימתו, בהמתנה לתשובה לתעלומה הבינלאומית, מה יעשה טראמפ בקשר לאיראן?

למרות טונים צוננים מכיוון הבית הלבן, הפעולות של ארצות הברית ביממה האחרונה משדרות מסרים הפוכים.

במהלך 48 השעות האחרונות, בזמן שטראמפ וסביבתו בבית הלבן מפזרים אמירות מוצהרות פחות כנגד איראן ממה שעשו קודם, נראה כי בשטח, הצבא האמריקאי מתכונן לפעול.

על פי התקשורת האמריקאית, נושאת המטוסים רוזוולט הגיעה לאחרונה לים האדום, יחד עם 3 משחתות טילים מתקדמות, וצוללת המלוות אותה.

כוח חלוץ ימי זה נפרס באופן שקט יחסית בים האדום, במרחק נגיעה קצר מדרום איראן, אותו אזור ממנו חדרו המפציצים אל השטח האווירי האיראני גם בפעם הקודמת במצבע "פטיש חצות".

בנוסף לפריסה צבאית זו, ארצות הברית משכה ב-24 השעות האחרונות מאות מאנשיה מבסיסים צבאיים ונציגויות דיפלומטיות באזור, ואף קראו לאזרחים אמריקאים לעזוב את איראן לאלתר.

מעבר לכך, גורמים אירופאים מסרו לרשתות התקשורת הבינלאומיות כי ההערכות הנוכחיות מצביעות על אפשרות לתקיפה אמריקאית נגד איראן, במסגרת של תוך 24 שעות.