מזג אוויר בימים הקרובים יהיה רגיל לעונה. תחול עלייה קלה בטמפטורות ויירדו גשמים מקומיים. בחרמון יירד שלג. חשש לשטפונות.

יום חמישי: מעונן חלקית, וייתכן טפטוף מקומי, הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו ממוצעות לעונה‏.‏

יום שישי: מעונן חלקית, ייתכן טפטוף לאורך החוף. בלילה יהיה קר.

נחל פרת (מרום שפי ומיכאל סטיקה - רשות הטבע והגנים)

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, בלילה יחל שלג בחרמון.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מידי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג.

יום שני: מעונן חלקית, ובבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי