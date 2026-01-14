מזג אוויר בימים הקרובים יהיה רגיל לעונה. תחול עלייה קלה בטמפטורות ויירדו גשמים מקומיים. בחרמון יירד שלג. חשש לשטפונות.
יום חמישי: מעונן חלקית, וייתכן טפטוף מקומי, הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו ממוצעות לעונה.
יום שישי: מעונן חלקית, ייתכן טפטוף לאורך החוף. בלילה יהיה קר.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, בלילה יחל שלג בחרמון.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מידי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג.
יום שני: מעונן חלקית, ובבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי
