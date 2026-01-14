עדות מהשטח: לוחם מחטיבה 7 מתאר את הקריאה המבצעית, הסריקות הממושכות וחילופי האש במרחב מערב רפיח, שבסיומם חוסלו שישה מחבלים בפעילות שנמשכה שעות וכללה אמצעים הנדסיים ותקיפות מהאוויר

דובר צה״ל התייחס היום (רביעי) לאירוע ביטחוני שאירע אמש במרחב מערב רפיח, שבמהלכו התפתחו חילופי אש בין כוחות צה״ל למחבלים חמושים. במהלך האירוע פעלו כוחות מחטיבה 7 במרחב, ובסיומו חוסלו שישה מחבלים.

על פי דבריו של הלוחם י', סמוך לשעה 18:00–18:30 התקבלה קריאה מבצעית, והכוח יצא מיד לפעולה. לדבריו, הכוחות החלו בסריקות במרחב בהכוונת מפקד הפלוגה, רב-סרן ת’. במהלך הסריקות בוצע ירי לעבר מחבלים, ושניים מהם חוסלו בשלב הראשון.

עוד מתאר סמל י’ כי כדקה לאחר מכן נפתחה אש לעבר הכלי שבו פעל הכוח. בתגובה, ובסיוע כלי נוסף שפעל בסמוך, חוסל מחבל שלישי. לאחר מכן נמשכו הסריקות במשך כשלוש שעות, במטרה לאתר שלושה מחבלים נוספים שהיו במרחב.

לדברי הלוחם, האיתור בוצע בסיוע כלים הנדסיים ורחפנים, ובהובלת מפקד הפלוגה. בסיום הפעילות חוסלו גם שלושת המחבלים הנוספים.

כזכור, מוקדם יותר אישר דובר צה״ל כי צוות הקרב של חטיבה 7 חיסל את ששת המחבלים במהלך חילופי האש, וכי על המחבלים אותרו אמצעי לחימה. בצה"ל הדגישו כי כל הפרה של ההסכם מטופלת בחומרה, וכי הצבא ימשיך לפעול מול ניסיונות של ארגוני הטרור ברצועת עזה לפגוע בכוחות צה״ל ובאזרחי מדינת ישראל.