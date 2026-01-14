ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, בישר היום בשורה משמחת לתושבי הישוב אלון שבות. "בשעה טובה ומוצלחת לאחר שנים של עבודה, היום נרשם בטאבו שטח אסטרטגי באלון שבות וסביבתה. מדובר בשטח של 220 דונם (!) שנרשמו בטאבו בהליך של תיקון שטח וגבולות".
רוזנטל הודה לאנשי מחלקת 'הימנותא' בקק"ל שסייעו ברישום. "לפני 100 שנה החלו יהודים לקנות קרקעות בגוש עציון, ואנחנו ממשיכי דרכם, בע"ה נמשיך לגאול את אדמות המולדת בכל רחבי גוש עציון!", סיכם רוזנטל בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.
השטח שנרשם מכיל את החלק המערבי של הישוב, אליו התווסף גם שטח שמעבר לכביש – מדרום מערב לישוב.
