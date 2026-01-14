בצעד חסר תקדים, עבאס עראקצ'י חרג מהפרוטוקול האיראני הנוקשה המתעלם מקיומה של התקשורת הישראלית. הסיבה: ציוץ של כתב ישראלי שירת את טענת המשטר כי המהומות הן "מזימה זרה"

אירוע תקשורתי ומדיני מעניין נרשם היום (רביעי), כאשר שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בחר להגיב באופן ישיר לדיווח של עיתונאי ישראלי צעד שאינו שגרתי עבור בכירים בטהרן, הנוהגים בדרך כלל להתעלם מתקשורת ישראלית או לתייגה כ"תעמולה".

האירוע החל בעקבות פרסום של הכתב הישראלי תמיר מורג, שצייץ כי הסיבה למספר הגבוה של ההרוגים בקרב כוחות המשטר האיראני היא חימוש המפגינים על ידי גורמים חיצוניים. מורג כתב: "גורמים זרים מחמשים את המפגינים באיראן בנשק חי, וזהו ההסבר למאות ההרוגים בקרב אנשי המשטר. כל אחד חופשי לנחש במי מדובר".

עראקצ'י שיתף את הדברים בחשבון הטוויטר שלו (X), תוך שהוא מציג את הדיווח הישראלי כהוכחה ("הודאה") לכך שישראל עומדת מאחורי האלימות ברחובות איראן. "ישראל מתפארת" בתגובתו כתב עראקצ'י: "ישראל מתפארת בכך שיש 'מפגינים חמושים בנשק חי' וטוענת שזהו ההסבר למאות ההרוגים". הוא חתם את דבריו בפנייה לנשיא האמריקני הנבחר: "הנשיא טראמפ צריך לדעת בדיוק לאן לפנות כדי לעצור את ההרג".