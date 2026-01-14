יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, אומר באולפן סרוגים: "הממשלה הזאת מהיום הראשון של כהונתה לא עסקה באיך אני משפרת את חיי האזרח, אלא באיך אני מבטלת את כל מה שעשתה הממשלה הקודמת"

יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, הגיע לאולפן 'כיפות ברזל' של אתר סרוגים לשיחה פתוחה עם נתנאל איזק. בראיון נוקב הוא תוקף את התנהלות הממשלה מול חמאס ואיראן, מסביר מדוע דרש מנתניהו להכריז על נבצרות, ומציג מתווה חריף לחוק הגיוס: "מי שלא מתגייס – לא מצביע"

"שתיקת הכבשים נותנת רוח קרה למהפכה באיראן"

בפתח הריאיון התייחס ח"כ פורר להתקוממות באיראן ולקריאתו ליו"ר הכנסת לפעול בזירה הבינלאומית: "אני ביקשתי מיושב ראש הכנסת לפנות ליושבי ראש פרלמנטים במדינות הדמוקרטיות בעולם ולתת תמיכה פומבית לעם האיראני במאבק שלו לחופש. בסוף הם נאבקים שם באמת תחת משטר רצחני לחופש שלהם, לחירות שלהם. לפחות להגיד אנחנו תומכים במאבק שלכם? אני חושב שהשתיקה הזאת, שתיקת הכבשים הזאת, נותנת רוח קרה למהפכה החשובה הזאת. איפה המפגינים האלה כשקוצרים אזרחים? כשמשטר קוצר את האזרחים שלו ברחובות איראן אני לא רואה את ההפגנות האלה ברחבי אירופה.

דווקא פה אני מצפה מהממשלה, משרי הממשלה, בוודאי יושב ראש הכנסת – אנחנו כפרלמנט צריכים לצאת בקריאה לכל הפרלמנטים במדינות הדמוקרטיות: חבר'ה תתעוררו, יש מאבק לחופש, יש מאבק לחירות, יש מאבק על דמוקרטיה, אנחנו עומדים מאחורי העם האיראני. האמירה הזאת מאוד מאוד חשובה… זה מפיח רוח במפרשים של המהפכה הזאת".

"נתניהו כתב שחור על גבי לבן: אני לא יכול לכהן כראש ממשלה מלא מלא"

אחד הנושאים הבוערים בראיון היה פנייתו של פורר ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להוציא את נתניהו לנבצרות, בעקבות דבריו של ראש הממשלה לנשיא טראמפ. פורר הסביר: "מי שביקש את הנבצרות זה נתניהו. נתניהו כתב מכתב לנשיא המדינה שהוא קורא לזה בקשת חנינה… הוא כתב מכתב שבה הוא בפעם הראשונה כותב שחור על גבי לבן: 'אדוני נשיא המדינה, אני לא יכול לכהן כראש ממשלת ישראל מלא מלא, אין לי אפשרות להקדיש את מלא זמני ומרצי לטובת האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל'. אני חושב שזאת אמירה חמורה מאוד שיוצאת מפי ראש ממשלה… עכשיו הוא אומר 'אני לא יכול'".

פורר מציע פתרון זמני: "הכלי המשפטי הקיים הוא נבצרות זמנית… נתניהו בבין חודש לחודשיים יכול לסיים את כל העדויות שלו. צא לנבצרות זמנית, תסיים את העדויות שלך, תעיד יום יום מהבוקר עד הלילה, לא תצטרך לא להגיש בקשות מיוחדות ולא להגיד 'אני צריך ללכת לשם, יש לי פגישה מדינית'. אתה נבצר למשך חודש או חודשיים, תחזור חזרה. באינטרס גם של ראש הממשלה… הוא אומר שהתיקים מתפוררים, הכל מתפורר, הכל מתפרק – אחלה, קח לך חודש, תעיד יום יום, חמישה ימים בשבוע".

המחדל הביטחוני: "בחר בדרך ההסדרה – מילה מכובסת להעברת מזומן לחמאס"

פורר מתח ביקורת קשה על המדיניות שהובילה ל-7 באוקטובר: "אנחנו באופוזיציה בין היתר כי הזהרנו מפני השביעי לאוקטובר. אנחנו נמצאים באופוזיציה כי כשאביגדור ליברמן ביקש מנתניהו לצאת למבצע יזום בעזה ולערוף את ראשי החמאס, אז נתניהו עצר את המבצע הזה ולא אפשר לעשות את הסיכולים הממוקדים. הוא גם בחר בדרך ההסדרה, שזה מילה מכובסת להעברת עשרות מיליוני דולרים במזומן לחמאס. כואב הלב שלא הקשיבו לדברים שהוא [ליברמן] אמר אפילו כמה ימים קודם על הגדר ברצועת עזה… הוא אמר 'חבר'ה, אנחנו פה בדרך לאירוע רב נפגעים', וזה לצערי מה שקרה ב-7 באוקטובר".

הוא הוסיף והזהיר מפני המעורבות של טורקיה וקטאר בעזה: "טורקיה וקטאר בתוך רצועת עזה יחד עם חמאס זה שילוב קטלני למדינת ישראל. האחיזה שטורקיה מנסה לתפוס באזור הזה הרבה יותר מסוכנת… לא פחות מסוכנת מהאיום האיראני. מדובר על מדינה מאוד מאוד חזקה עם מנהיג איסלאמיסטי מאוד קיצוני מאוד נגד מדינת ישראל… אסור בתכלית האיסור לאפשר לארדואן להיכנס לתוך רצועת עזה".

יוקר המחיה: "הממשלה עסקה בלבטל את מה שעשתה הממשלה הקודמת"

כשר החקלאות לשעבר, פורר תקף את המדיניות הכלכלית הנוכחית: "לצערי הממשלה הזאת מהיום הראשון של כהונתה לא עסקה באיך אני משפרת את חיי האזרח, אלא באיך אני מבטלת את כל מה שעשתה הממשלה הקודמת, בין אם הוא טוב או לא טוב. הרפורמה שלי לפתיחת השוק התחילה אגב גם להוזיל את המחירים… הדבר הראשון שעשתה הממשלה הזאת זה לסגור את השוק, להרוס את התחרות, לסגור אותה ולהשאיר אותנו שוק סגור".

פורר ביקר בחריפות את שר הכלכלה ניר ברקת: "אני רואה את שר הכלכלה משיק תוכנית יח"צ… כזאת שמשרתת את המונופולים הגדולים. עומד שר כלכלה ואומר 'אני אתן 50 מיליון שקל קמפיין למי שיראה לי את המחירים הכי זולים של איזה מותגים – של שטראוס, של אסם, של תנובה, של קוקה-קולה'. תגיד, מה אתה בא לקדם את המותגים האלה? תדאג שיהיו לך עוד מותגים על המדף… אנחנו ירדנו מהפסים".

חוק הגיוס: "מי שלא עושה שירות – לא יכול להצביע"

בסוגיית השוויון בנטל, פורר הציג עמדה בלתי מתפשרת: "מדינת ישראל צריכה את כולם מתחת לאלונקה. כשאני אומר כולם זה כולם… לך יש תעודת זהות כחולה, אתה רוצה ליהנות מכל ההטבות של מדינת ישראל – אתה חייב להיות חלק מזה. להיות חלק מזה זה אומר שכולם באים לבקו"ם בגיל 18. הצבא בוחר מי שמתאים לו… מי שלא מתאים לשירות צבאי… יכול לעבוד בשירותי הכיבוי, יכול לעבוד בשירותי הצלה, יכול לעשות שירות אזרחי במערכת הבריאות. אין חילול השם גדול יותר מזה שהם משתמטים מהצבא".

על הסנקציות הנדרשות אמר: "החוק שאנחנו מדברים עליו אומר דבר מאוד פשוט: אדוני היקר, לא עשית שירות צבאי או לאומי ואין לך איזשהו פטור כדין… אתה לא זכאי לקבל לא הנחה מהמדינה בקרקע, לא משרד השיכון, אתה לא יכול לעבוד בשירות המדינה, אתה לא יכול לקבל קצבה מהמדינה ואתה גם לא יכול להצביע. בארצות הברית, בבריטניה, אסירים לא יכולים להצביע… אנחנו מדינה שנמצאת במלחמה ויש אנשים שבוחרים להשתמט – אחי, בחרת להשתמט? אחלה, אתה ברשות עצמך, אתה לא יכול לבקש ממני גם לקבוע האם מדינת ישראל תצא למלחמה או לא".

המשילות בנגב ובגליל: "הכלים האלה מיועדים כדי להיות מופנים אלינו"

פורר התייחס גם למצב הביטחוני הפנימי והפשיעה במגזר הערבי: "המשילות בנגב ובגליל – אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר קטסטרופלי מהבחינה הזו. עוד פעם כי אין תוכנית עבודה שהיא מסודרת ולא עושים את מה שגם עובד. אתה יודע כמה נשק נמצא בכפרים בגליל ובנגב? אתה מבין בכלל את ההיקפים? צריך לעשות מבצע כפר כפר, עיר עיר, יישוב יישוב, להקיף אותם, להתחיל לעבור בית בית ולאסוף את הנשקים. אני נחרדתי מלראות את החבר'ה האלה מצוידים בציוד צבאי state of the art… הכלים האלה מיועדים כדי להיות מופנים אלינו".

"זאת לא ממשלת ימין"

לסיכום, פורר הבהיר מדוע מפלגתו אינה חלק מהקואליציה: "אתה טוען שהממשלה היא ממשלת ימין ואני טוען שהיא לא ממשלת ימין. היא לא מקיימת מדיניות ימנית בהרבה מאוד מונחים. ממשלת ימין לא הייתה מאפשרת להעביר מזוודות של כסף לחמאס… ממשלת ימין בזמן מלחמה לא מעבירה משאיות של דלק לאויב שלה. ממשלת ימין זה גם לא רק במדיניות הביטחונית, ממשלת ימין זה גם מדיניות כלכלית… ממשלת ימין מאמינה בשוק חופשי, מאמינה בשוק פתוח. היא הפכה להיות ממשלה שמנוהלת על ידי המפלגות החרדיות הקיצוניות ביותר, משרתת את האינטרסים של אריה דרעי, משרתת את האינטרסים של משה גפני".

בסיום הריאיון, בסיבוב של "מילה אחת", הגדיר פורר את נתניהו כ"פספוס והטרגדיה של מדינת ישראל", את חוק הגיוס כ"גיוס לכולם", ואת ה-7 באוקטובר כ"טרגדיה הגדולה ביותר שהייתה לנו מאז הקמת המדינה".