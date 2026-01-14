חדשות סרוגים | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.01.2026 / 16:50

כוחות צה"ל, איתרו הלילה בשכם את נשקו של המחבל שירה לעבר כוחות צה״ל ופצע לוחם באורח בינוני. במהלך הפעילות נמצאו גם מחסנית ותחמושת

כוחות צה"ל , איתרו הלילה (בין שלישי לרביעי) את נשקו של המחבל שביצע את הירי בשכם ופצע לוחם צה"ל באורח בינוני. הפעילות התקיימה במהלך הלילה במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון. על פי הודעת הכוחות, המידע שהוביל לאיתור הנשק התקבל בעקבות חקירת שב"כ, לאחר שהמחבל נעצר בגין הירי שביצע ביום ראשון לעבר כוחות צה"ל. עוד באותו נושא לוחם נפצע בינוני מירי בשכם, צה"ל פתחו במרדף אחר המחבל 07:53 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 במהלך הסריקות איתרו הכוחות את הנשק שבו בוצע הירי. בנוסף, נמצאו מחסנית ותחמושת. הלוחם שנפצע פונה לקבלת טיפול רפואי, ומצבו מוגדר בינוני. במערכת הביטחון מציינים כי הפעילות מהווה המשך ישיר לחקירת הפיגוע, וכי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב לסיכול איומים ולשמירה על ביטחון הכוחות והאזרחים.

תגיות: אמל"ח, דובר צה"ל, שכם