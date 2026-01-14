דונלד טראמפ לא עוצר לרגע, אחיר החיזוק מחטיפה מדורו, הנשיא לא עוצר ודורש באופן עקבי את הרי גרינלנד מידי אירופה ודנמרק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך ללחוץ על האירופאים, ומודיע בכל הזדמנות על כוונתו לשלוט בגרינלנד, "בכל דרך שיידרש" מדגיש טראמפ. האירופאים אובדי עצות.

המאבק משני צידי האוקיאנוס האטלנטי נמשך, בעוד הנשיא טראמפ ממשיך לדרוש את גרינלנד בלי הפסקה, באירופה מאיימים בתגובה חסרת תקדים וכבר משוחחים על "היום שאחרי נאט"ו".

הנשיא טראמפ הבהיר היום פעם נוספת כי אין בכוונתו לוותר על האי, שנמצא בלב הסערה. טראמפ הודיע ברשתות החברתיות: "נאט"ו צריכים לעזור לנו לשלוט בגרינלנד, כדי למנוע מסין ורוסיה לשלוט בה, הם לא יצליחו לעצור אותם עם מזחלות כלבים" לעג הנשיא לצבא הדני ולנוכחות האירופאית באי.

בתגובה, גורמים בכירים באירופה, כבר החלו לדבר באופן גלוי על סיומה של הברית בין ארצות הברית ואירופה, לפחות במתכונתה הנוכחית.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הבהיר מצידו כי: "פעולה אמריקאית נגד גרינלנד, תגרור תגובות חסרת תקדים, ותערער כל ביטחון בין השותפות".