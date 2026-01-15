ידין גלמן בראיון לסרוגים מדבר על הרקע הדתי, על ההצלחה של "המטכלסטים" ועל הציפייה ל"כשהגלים מתחזקים" – תקופה עמוסה, שיח ברשת ובחירות מקצועיות

ידין גלמן נמצא בתקופה שבה הכול קורה במקביל. מצד אחד, "המטכלסטים" ממשיכה לצבור באזז עם קומדיה חדה ותגובות סוערות ברשת ומצד שני, הסדרה החדשה "כשהגלים מתחזקים" כבר מעוררת טירוף עוד לפני שעלתה למסך. בין תפקידים שמציתים ויכוחים, ציפיות של קהל וקשר מורכב לזהות ולשורשים – גלמן מדבר בפתיחות, בלי לייפות ובלי להתנצל.

את הדברים הוא אומר באירוע ההשקה החגיגי של HBO Max ב-yes, שם פגשנו אותו לשיחה על התקופה העמוסה, הבחירות המקצועיות והתגובות שמגיעות מכל כיוון.

צפו בראיון עם ידין גלמן לסרוגים

המטכליסטים – קומדיה שמתפוצצת ברשת

"סוף סוף כולנו חיכינו שזה יגיע", אומר גלמן בהתלהבות על "המטכלסטים". לדבריו, הסדרה שנמצאת כבר בפרקים מתקדמים תופסת תאוצה משמעותית: "בדיוק היה פרק ארבע, ועוד יומיים יוצא פרק חמש. פרק ארבע בעיניי היה אייקוני – גם בגלל המורכבות וגם בגלל הקומדיה הקיצונית שהגענו אליה".

גלמן לא חוסך במחמאות מהיוצרים: "ערן זרחוביץ" הגאון שיצר את זה, בועז פרנקל שביים, ו-yes – זו פשוט סדרה מושלמת. התגובות מטורפות, זה בכל מקום, זה מתפוצץ. אני כל כך שמח שזה יוצא".

"כשהגלים מתחזקים"

במקביל, הרשת כבר גועשת סביב הסדרה החדשה "כשהגלים מתחזקים", המבוססת על סדרת הספרים של שרון צוהר. "אנחנו מצלמים עכשיו את הספר הראשון", מספר גלמן. "זה סיפור על מישהי שמגיעה לשייטת, ויש רומן בינה לבין המפקד שלה".

גלמן מגלם את הראל שי, מפקד השייטת, לצידה של מישל פרו. "יש באז מטורף ברשת. זה הולך להיות הרבה יותר גדול ממה שאתם מצפים – מצולם מדהים, משוחק מדהים, וזכות להיות בדבר הזה".

"לא הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו"

לא מעט גולשים טענו שדווקא דמיינו את גלמן בתפקיד אחר – אביתר כספי. התגובה שלו חדה וברורה: "מי שמשחק את אביתר, גל כהן, אני לא הייתי יכול לעשות את התפקיד יותר טוב ממנו. דייקו בול".

ומה לגבי הספקנים? "ברגע שתדליקו את הסדרה – בטייק הראשון תבינו שאני הבן אדם לשחק את הראל שי ולא אף אחד אחר. וזכיתי ממש".

לבנות שגדלו עם הדמות מהספרים יש לו מסר קצר ובטוח: "אתן יכולות לקבל בדיוק את מה שדמיינתן – ואפילו יותר מזה".

על העבר הדתי

גלמן מתייחס גם לרקע האישי שלו, כמי שגדל בבית דתי והפך לדתל"ש. "ברור שזה משפיע על כל החלטה שאני מקבל בחיים", הוא אומר. "לגדול בערכים דתיים זה משהו שגם אם אני לא מבין אותו עד הסוף – הוא חלק ממני".

עם שתי סדרות מדוברות על המסך, ידין גלמן נמצא בתקופה עמוסה במיוחד – והציפייה רק הולכת וגוברת.