הפרומו למערכון החדש של תוכנית הסאטירה, בו מוצגת דמותו של "התינוקא" כחיקוי לרב שלמה יהודה בארי ("הינוקא"), גורר גל של תגובות זועמות מצד מאמינים וגולשים הטוענים: "חציתם קו אדום, אל תתעסקו עם צדיקים"

לקראת השידור הערב (רביעי) של "ארץ נהדרת", שחררה הפקת התוכנית הצצה למערכון חדש שצפוי לעורר סערה לא קטנה. המערכון מתמקד בדמותו של רב צעיר וכריזמטי המכונה "התינוקא" (בגילומו של דניאל חן), דמות המבוססת בבירור על הרב שלמה יהודה בארי, המוכר בכינויו "הינוקא", אשר סוחף אחריו אלפי מאמינים בזכות שליטתו בתורה וכישרונו המוזיקלי.

בקטע הוידאו שהופץ, נראה החיקוי של הרב יושב ומנגן על אורגנית סימן ההיכר של הינוקא כשלצידו עוזרו הנאמן (בגילומו של אוראל צברי). הקריין מציג את הרב כ"בעל הידע המופלג בתורה שהפך לתופעה", אך הסאטירה מציגה את הדמות כמי ש"עושה בינג' על התורה" ומשחקת על הפער שבין הערצת החסידים למציאות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: באדיבות ארץ נהדרת

ברגע השיא של הפרומו, העוזר מבקש להדגים את זיכרונו הפנומנלי של הרב ושואל אותו על פסוק מספר מלכים א'. לאחר שהרב מצטט פסוק, העוזר נשאל אם הציטוט נכון ומשיב: "אני לא יודע. מי אני שאני אבדוק את הרב? אני עפר לרגליו".

"משחקים באש"

בעוד שחלק מהצופים רואים בכך סאטירה לגיטימית על תופעת הערצת רבנים וכריזמה, עבור רבים ממעריציו של הינוקא והציבור המסורתי, הצגת דמותו בצורה נלעגת נתפסת כפגיעה ישירה ברגשותיהם ובקודשי ישראל. נותר לראות כיצד יתקבל המערכון המלא שישודר הערב והאם המחאה ברשת תתפתח לחרם צופים.