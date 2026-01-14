התובע הכללי של איראן קרא להחמרת הענישה נגד מפגינים, כולל משפטים מזורזים, עונשי מוות וחילוט רכוש

מוחמד אחווד ארוואז, התובע הכללי של משטר האייתולות האיראני, קרא לשלטון להורות על שיפוט מהיר ועונשים מחמירים ביותר לכלל המפגינים שפעלו כנגד המשטר. על פי ארוואז, המטרה היא להביא את המפגינים לשיפוט מהיר ובסיומו עונש מוות, וחילוט כל רכושם אל ידי המשטר.

על פי דיווחים מהאופוזיציה האיראנית ומקורות מחוץ למדינה, התובע הכללי הורה על תפיסה והחרמה של כלל נכסיהם ורכושם של מפגינים שנרצחו במהלך דיכוי ההפגנות, וכן של אלו שנמצאים במעצר.

המשטר נערך לחילוט רכושם של כ־50 אלף אזרחים איראנים – חלקם נהרגו בגל המחאות, ואחרים מוחזקים כיום בבתי כלא ובמתקני חקירה.

המהלך נתפס כהסלמה נוספת במדיניות ההפחדה של המשטר, כנגד אנשי המחאה.