חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.01.2026 / 15:32

בני ביטון החליט לפעול באופן עצמאי עוד לפני הנחיות רשמיות, במטרה להגביר את תחושת הביטחון של התושבים. במקביל, העירייה מקדמת פרויקט טכנולוגי לפתיחת מקלטים מרחוק בעלות של מיליון וחצי שקלים

תגיות: איראן, בני ביטון, דימונה, מקלטים