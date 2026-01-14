על רקע המתיחות הביטחונית, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, הודיע כי הורה על פתיחת כלל המקלטים הציבוריים ברחבי העיר. בשיחה עם i24NEWS הסביר ביטון כי פעל על פי תחושותיו האישיות עוד לפני שהתקבלו הנחיות גורפות מגורמי הביטחון: "כבר לפני יומיים פתחתי הכל בלי שהנחו ואמרו, הכל בשגרה, הבטן שלי אמרה לפתוח".
לדברי ראש העיר, מעבר להיבט המבצעי, המהלך נועד להעניק שקט נפשי לקהילה המקומית. "זה גם כדי להרגיע את האזרחים", ציין ביטון, והדגיש כי עבורו "ביטחון התושבים מעל הכל".
במקביל להיערכות הנוכחית, חשף ביטון כי העירייה משקיעה משאבים משמעותיים בשדרוג המוכנות לשעת חירום. "השקעתי מיליון וחצי שקלים שתהיה אפשרות לפתוח מרחוק את המקלטים וזה יהיה בעוד חודשיים וחצי כבר", סיפר, והוסיף בנימה אופטימית אך זהירה: "מקווה שלא נצטרך את זה".
