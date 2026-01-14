חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.01.2026 / 15:16

לאחר שוך הסערה, נתונים חדשים של השירות המטאורולוגי חושפים כי באזור קריית מלאכי ירדו כמויות גשם אדירות של כ-148 מ"מ בפרק זמן קצר, מה שהוביל לזרימות שיא בנחל לכיש שלא נראו מאז שנות ה-90

תגיות: גשם, השירות המטאורולוגי, לכיש, שיא