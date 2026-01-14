בשוך הסערה שפקדה את ישראל ביומיים האחרונים, ולאחר שהמים החלו לרדת, מתבררים היקפי הגשם החריגים שירדו ברחבי הארץ. על פי הודעה רשמית של השירות המטאורולוגי, אם בתחילה נדמה היה שירושלים היא שיאנית המשקעים, הרי שנתוני מדי הגשם הידניים וניתוח נתוני המכ"ם מציירים תמונה שונה ומפתיעה.
"אם עד אתמול היה נראה שירושלים הייתה שיאנית המשקעים בסערה שפקדה אותנו אמש, התברר שלא כך המצב", נמסר מהשירות המטאורולוגי. הנתונים המעודכנים מגלים כי בתחנת תימורים שבאזור קריית מלאכי (אגן נחל לכיש) ירדו 148 מ"מ של גשם, בעוד שבמשואות יצחק השכנה נמדדו 122 מ"מ.
מדובר בנתונים היסטוריים עבור האזור. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי "כמויות משקעים כה גבוהות במהלך יממה בודדת באזור לכיש לא נרשמו מאז נובמבר 2014 ודצמבר 1992". עוד צוין כי עיקר הגשם ירד בפרק זמן מצומצם במיוחד של 12-15 שעות בלבד.
ההשלכות של הגשמים העזים באו לידי ביטוי בשטח בזרימות נדירות בנחלים. "התוצאה של כמויות המשקעים הגבוהות והחריגות הללו הייתה ספיקת שיא בנחל לכיש אשר לא נראתה מאז ההצפות הגדולות ב-1992", סיכמו בשירות המטאורולוגי.
