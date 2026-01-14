המגיש רוני קובן התייחס בראיון חשוף לתוכנית שלו בו הוא ראיין את יעקב ברדוגו, ואמר: ""אני לא מרוצה ממנה במאה אחוז"

המגיש רוני קובן התראיין היום (רביעי) ב-103fm אצל ינון מגל ובן כספית, ואמר "יש לי חלום אחרי התוכנית הזאת, להיות המטפל הזוגי של שניכם. תארו לכם, זה יכול להיות פורמט ענק".

קובן שיתף: "להגיד את האמת? זאת תוכנית מאוד מפתיעה, כי משהו בך, בן, התרכך עם השנים. היית פחות שמור, היה אפילו רגע שבו בן על סף דמעות".

בהמשך חשף קובן על הערב שקיבל באקראי במהלך הופעה של ריטה: "עצרה אותי מישהי דתייה מקסימה שאמרה: 'אני מתה על התוכניות שלך, אבל כשבאים אנשים מהימין הדעה שלך מופיעה עם סימן קריאה'. עניתי לה שתראה את התוכניות עם יאיר לפיד או עם יאיר גולן, הן היו מהתוכניות הכי אגרסיביות שצילמתי

על הראיון עם יעקב ברדוגו, שיתף קובן בווידוי חשוף: "אני לא מרוצה ממנה במאה אחוז. אני לא יודע מה אתם מרגישים כשאתם רואים את הפרומואים שלכם, התחלתי להיראות כמו האיש שתמיד צועק בטלוויזיה, ואף פעם לא הייתי כזה".