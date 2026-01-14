פז עמד מאחורי המגזינים המובילים בתרבות הפופ והבידור בשנות ה-80 וה-90, בהם גם מגזין הפופ "להיטון" שאותו הוא ערך במשך קרוב ל-13 שנים. לאחר מכן הקים וערך את "פנאי פלוס", שהפך לאחד מהמגזינים המובילים בתרבות ובבידור בישראלי – עד לסגירתו בקורונה

בגיל 79 הלך לעולמו אחד ממייסדי ומובילי המגזינים המצליחים של תרבות הפופ בישראל, אבי פז. פז ערך את "להיטון" ואת "פנאי פלוס".

בשנת 1969 השיק פז עם העיתונאי אורי אלוני את "להיטון", מגזין שנהנה מפופולריות חסרת תקדים בקרב הדור הצעיר. ב-1976 אוחד להיטון עם השבועון עולם הקולנוע. פז ערך את השבועון במשך קרוב ל-13 שנים (1982-1969), שהניבו כ-650 גיליונות, ומשם התקדם למיזם הבא – עיתון "עולם האשה".

באמצע 1987 פנה אליו צבי אלגת, עורך השבועון לאשה, בשליחותו של נוני מוזס, לאחר שאלגת המליץ על פז לעורך כתב העת.המגזין הבא שאותו הקים וערך היה "פנאי פלוס". פז קיבל על עצמו להקים ולערוך מגזין טלוויזיה צבעוני בסגנון TV Guide האמריקני. 30 הגיליונות הראשונים של פנאי פלוס (אוגוסט 1989-מרץ 1990) צורפו חינם לשבועון לאשה. הבאים אחריהם כבר יצאו למכירה בדוכנים.

פז, הלך אתמול לעולמו, הלווייתו תתקיים היום בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא.