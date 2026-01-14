אחרי שדווח על המראתו החריגה מישראל לכרתים, כעת מטוס "כנף ציון" של ראש הממשלה החל לעשות את דרכו מיוון חזרה לארץ

שעות אחרי שדווח על המראתו מישראל לכרתים, מטוס ראש הממשלה – "כנף ציון" – המריא שוב והחל כעת (רביעי) לעשות את דרכו מיוון חזרה לארץ.

כזכור, סמוך לשעה 12:00 דווח על המראת המטוס מישראל באפליקציות מעקב אחר תנועת מטוסים. הצעד החריג עורר בהלה בישראל, זאת מכיוון שגם במבצע 'עם כלביא', כנף ציון לא היה בשטח הארץ. עם זאת, גורמים צבאיים טענו כי מדובר בטיסת אימון שגרתית.

הטיסה של "כנף ציון" מגיעה אחרי שבשעות האחרונות נרשמו עוד ועוד סימנים שמעידים כי ארה"ב צפויה לתקוף באיראן. ברויטרס דווח מפי מקורות דיפלומטיים, כי חיילים בצבא ארה"ב שמשרתים בבסיס האמריקני בקטאר, התבקשו לעזוב באופן מיידי. בנוסף דווח על משחתת אמריקנית שנצפתה במפרץ הפרסי.