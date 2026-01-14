אחרי פיטורי יוסי אבוקסיס ואחרי הפוסט החריג שפרסם בעלי המועדון, במכבי נתניה הודיעו על מיניו של רוני לוי למאמן עד סוף עונת 2026/27

אחרי פיטורי יוסי אבוקסיס ואחרי הפוסט החריג שפרסם בעלי המועדון, במכבי נתניה הודיעו היום (רביעי) על מיניו של רוני לוי למאמן עד סוף עונת 2026/27.

הודעת המועדון: "מועדון הכדורגל מכבי נתניה שמח להודיע על מינויו של רוני לוי כמאמן הקבוצה. המועדון ורוני לוי סיכמו את תנאי ההסכם עד לסיום עונת 2026/2027. אנחנו בטוחים שרוני יוביל את הקבוצה להישגים ולתוצאות טובות וייקח אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות. הדרך מתחילה עכשיו והמטרה ברורה. ברוך שובך הביתה, רוני. בהצלחה".

על פי הפרסום בערוץ הספורט את החוזה החדש שלו במכבי נתניה סגר רוני לוי בנתב"ג בדרך לטיסה לפורטוגל עם אשתו. השיחות התחילו אתמול, אבל רק היום נסגרו הפרטים הסופיים. באותו רגע הוא הסתובב, לקח את המזוודות וחזר הביתה.

כזכור שלושה ימים לאחר פיטוריו של מאמן מכבי נתניה יוסי אבוקסיס, בעלי המועדון רוס קסטין התייחס לראשונה לסערה שהתעוררה: "סערה לא מוצדקת שמלווה בהשמצות מצד בעלי עניין. אני לא יכול לעמוד בצד כשמנסים להשחיר את המועדון הזה שיקר לליבי".

ביום ראשון בעקבות המשבר הקשה שכולל חמישה משחקים ללא ניצחון, ותבוסה מול עירוני טבריה מתחתית הטבלה מכבי נתניה הודיעה על פיטורי המאמן יוסי אבוקסיס. בני לם אימן את הקבוצה עד למינויו של רוני לוי.