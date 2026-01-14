הגרלת רבע גביע המדינה בכדורסל פורסמה היום (רביעי) וקיבלנו מפגש ענק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. גם מכבי תל אביב, והפועל חולון הוגרלו.
בשנים האחרונות הגביע צומצם משמעותית ומשתתפות בו רק שמונה הקבוצות הראשונות בליגת העל בתום הסיבוב הראשון. ארבעת הראשונות הוגרלו מול מקומות 5-8 ללא חשיבות למקום בתוך הרביעיות.
ארבעת המשחקים יתקיימו בעוד כשבועיים בין התאריכים 31.1-2.2. בחמשת המפגשים האחרונים בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, הירושלמים ניצחו ארבע פעמים.
ההגרלה המלאה של גביע המדינה
עירוני קרית אתא – מכבי ת"א
הפועל ב"ש – בני הרצליה
הפועל העמק – הפועל חולון
הפועל ת"א – הפועל ירושלים
