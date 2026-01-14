השופט מנחם מזרחי חשף כי אלי פלדשטיין ניסה להפוך לעד מדינה. מזרחי הורה למשטרה להעביר לידו את "עדות הניקיון" של פלדשטיין

השופט מנחם מזרחי, חשף היום (רביעי) במהלך דיון בנוגע להארכת התנאים המגבילים על חלק מעובדי לשכת נתניהו, כי אלי פלדשטיין שחשוד בפרשת קטארגייט ופרשת הבילד – ניסה להפוך לעד מדינה

בדבריו הוא דרש מהמשטרה להעביר לעיונו את "עדות הניקיון" של פלדשטיין במסגרת אותם מאמצים.

פלדשטיין סומן כ"חולייה החלשה" בלשכת נתניהו, גם בגלל תנאי העסקתו שלא היו ברורים וגם בגלל שהוא המצטרף החדש ללשכה. לפי הדיווח בוואלה עם תחילת הפרשה חשש פלדשטיין לחתום על עסקת עד מדינה, כדי לא להיות "מוסר", כפי שמכונים מלשנים בעגה החרדית. שנה אחרי הפרשה והיחס שקיבל מנתניהו שהתנער ממנו בתחילה, נראה כי דברים משתנים.

עם זאת בפרקליטות ידרשו ממנו חומרים נוספים שיספקו הסברים ברורים על דרך העבודה בלשכה, ומי ידע על דרכי הפעולה בהדלפת המסמך הסודי לבילד, וקבלת הכספים מקטאר. בוואלה סייגו כי ייתכן ופלדשטיין כבר סיפק בחקירתו את כל החומרים, כך שאין טעם בעסקה, וניתן יהיה להגיש כתב אישום גם בלעדיו.