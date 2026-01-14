מהומה נרשמה בדיון ועדת החוקה כשטלי גוטליב דרשה לדעת האם המשנה ליועמ"שית המליץ לגלי בהרב מיארה שלא להתעסק בחקירת הפצ"רית. לימון הבהיר: "התשובה היא לא. הטענות שהוטחו כלפיי שקריות ונבזיות"

מהומה נרשמה היום (רביעי) במהלך דיון ועדת החוקה על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כאשר ח"כ טלי גוטליב הטיחה האשמות קשות במשנה ליועמ"שית, עו"ד ד"ר גיל לימון, ודרשה לדעת האם נתן חוות דעת בנוגע לניגוד עניינים – והאם המליץ לה לעסוק בתיק הפצ"רית. כאשר יו"ר הוועדה שמחה רוטמן דרש מלימון תשובה, הוא השיב כי "הטענות שהוטחו כלפיי שקריות ונבזיות ונועדו להרתיע אותי מלהגיע לוועדה הזו".

צפו בתיעוד:

בהמשך חברי כנסת מהאופוזיציה ניסו שוב ושוב להפריע לרוטמן להמשיך לנהל את הדיון ודרשו ממנו שיאפשר למשנה ליועמ"שית לומר את דבריו. בתגובה, פנה רוטמן אל לימון ושאל אותו האם הוא אכן המליץ לגלי בהרב מיארה שלא להתעסק בחקירת הפצ״רית שכן היא נמצאת בניגוד עניינים – ולימון השיב לו: "התשובה היא לא. מי שנתן חוות דעת זה עורך דין".

רוטמן המשיך ושאל: "לא המלצת לה לא לעסוק בתיק?", והמשנה אמר בתגובה כי "מדובר בטענות נבזיות". בסופו של דבר הוחלט על סיום הדיון, כשרוטמן ציין כי "זאת תהיה השאלה בה תיפתח הדיבור בפתח בפעם הבאה".