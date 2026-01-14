יותר משנתיים אחרי שנפצע באורח קשה בלחימה ברצועת עזה, עידן עמדי מסמן בימים אלה חזרה כפולה: גם לבמה – עם סיבוב הופעות חדש וגם לשירות מילואים פעיל. מדובר במהלך שמחבר בין שני צירים מרכזיים בחייו בשנים האחרונות, וממשיך קו ברור של עשייה מאז 7 באוקטובר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(באדיבות יח"צ עידן עמדי)

סיבוב הופעות חדש – מאותו המקום

עמדי פותח סיבוב הופעות חדש בהיכל תוצרת הארץ בתל אביב, החל מ-18 בפברואר – אותו המקום שבו חזר להופיע לראשונה לאחר הפציעה והשיקום. הבחירה אינה מקרית: מדובר בחזרה מודעת אל נקודת ההתחלה של הדרך חזרה לבמה.

עידן עמדי.( Photo by Yehoshua Yosef/Flash90)

לפני כשנה יצא עמדי לסיבוב הופעות בהיכל תוצרת הארץ, ובהמשך עלה גם לבמת פארק הירקון מול עשרות אלפי צופים. הסיבוב ההוא זכה לתואר מופע השנה במצעדים השנתיים ומשך למעלה מ-150 אלף צופים בארץ ובעולם.

תזכורת קצרה: הערב בפארק הירקון

רק לפני חודשים ספורים עמד עמדי מול כ-30 אלף איש בפארק הירקון, בערב שהפך לאירוע תרבותי-לאומי. דגלי חיילים הונפו בקהל, אורחי כבוד מקרב פצועי המלחמה ומשפחות שכולות נכחו, ובשיאו של הערב אף נפלה אספקת החשמל – והרגע הפך לשירה המונית אחת גדולה. זה היה מופע שעסק בזיכרון, חיבור וקהילה.

(קרדיט צילום: תמר חנן)

חוזר למילואים

כעת מתברר כי עמדי חזר לשירות מילואים פעיל – לראשונה מאז שנפצע באורח קשה ושב מתקופת שיקום ממושכת. עבור רבים, מדובר במהלך שממשיך את הקו שבו פעל מאז תחילת המלחמה: שילוב בין עשייה אמנותית לשירות פעיל, גם לאחר פציעה משמעותית והליך שיקום ארוך.

מכירת הכרטיסים לסיבוב ההופעות תיפתח ביום חמישי, 15.1.26, בשעה 12:00.