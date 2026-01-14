אחרי הפציעה והשיקום הממושך: עידן עמדי חוזר לבמה עם סיבוב הופעות חדש ומרגש – ובמקביל חוזר גם לשירות מילואים פעיל

יותר משנתיים אחרי שנפצע באורח קשה בלחימה ברצועת עזה, עידן עמדי מסמן בימים אלה חזרה כפולה: גם לבמה – עם סיבוב הופעות חדש וגם לשירות מילואים פעיל. מדובר במהלך שמחבר בין שני צירים מרכזיים בחייו בשנים האחרונות, וממשיך קו ברור של עשייה מאז 7 באוקטובר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות יח"צ עידן עמדי)

סיבוב הופעות חדש – מאותו המקום

עמדי פותח סיבוב הופעות חדש בהיכל תוצרת הארץ בתל אביב, החל מ-18 בפברואר – אותו המקום שבו חזר להופיע לראשונה לאחר הפציעה והשיקום. הבחירה אינה מקרית: מדובר בחזרה מודעת אל נקודת ההתחלה של הדרך חזרה לבמה.

לפני כשנה יצא עמדי לסיבוב הופעות בהיכל תוצרת הארץ, ובהמשך עלה גם לבמת פארק הירקון מול עשרות אלפי צופים. הסיבוב ההוא זכה לתואר מופע השנה במצעדים השנתיים ומשך למעלה מ-150 אלף צופים בארץ ובעולם.

תזכורת קצרה: הערב בפארק הירקון

רק לפני חודשים ספורים עמד עמדי מול כ-30 אלף איש בפארק הירקון, בערב שהפך לאירוע תרבותי-לאומי. דגלי חיילים הונפו בקהל, אורחי כבוד מקרב פצועי המלחמה ומשפחות שכולות נכחו, ובשיאו של הערב אף נפלה אספקת החשמל – והרגע הפך לשירה המונית אחת גדולה. זה היה מופע שעסק בזיכרון, חיבור וקהילה.

חוזר למילואים

כעת מתברר כי עמדי חזר לשירות מילואים פעיל – לראשונה מאז שנפצע באורח קשה ושב מתקופת שיקום ממושכת. עבור רבים, מדובר במהלך שממשיך את הקו שבו פעל מאז תחילת המלחמה: שילוב בין עשייה אמנותית לשירות פעיל, גם לאחר פציעה משמעותית והליך שיקום ארוך.

מכירת הכרטיסים לסיבוב ההופעות תיפתח ביום חמישי, 15.1.26, בשעה 12:00.