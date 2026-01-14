ח"כ דוד ביטן, התייחס למערכת הבחירות הבאה, טען כי החרדים ישבו איתם בטוח, ואף התייחס לסיבה שבני גנץ עזב את הממשלה

ח"כ דוד ביטן (הליכוד) התראיין היום (רביעי) ברדיו 103fm והתייחס לישיבה אחרי מערכת הבחירות עם בני גנץ.

"זה שאנחנו באותו גוש – ברור, אין לך אלטרנטיבה אחרת. מפלגות מהצד השני לא יכולות לשתף פעולה עם נתניהו". לאפשרות כי מפלגת 'כחול לבן' בהובלתו של בני גנץ תשתף פעולה עם הליכוד בעתיד אמר כי "אני מזכיר שהוא היה בממשלה כשהתחילה המלחמה, ומהלחצים וההפגנות הוא פרש".

לגבי ישבה עם החרדים אמר: "הברית הזאת תישאר כי החרדים – אין להם עם מי ללכת. אנחנו מפלגה מסורתית, ולכן הם הולכים אתנו. הם מקבלים הרבה דברים אחרים ולא רק כסף, גם תפקידים, גם חוקים, למשל הקומה הכשרה שעברה בוודעת הכלכלה, וגם נושא החינוך לא חשוב פחות מגיוס".

בנוסף הוא התייחס למצב באיראן וטען: "ישראל צריכה לנצל את המצב ולתקוף באיראן על מנת שהשלטון יתחלף", פסק ביטן. "על טראמפ יש לחצים של מדינות ערב. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות, גם מבחינה מוסרית. אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד".