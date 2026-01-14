בעלי מכבי נתניה רוס קסטין מתייחס לראשונה לסערה סביב פיטורי אבוקסיס: "סערה לא מוצדקת שמלווה בהשמצות מצד בעלי עניין"

ההודעה המלאה של בעלי מכבי נתניה: "בימים האחרונים אני קורא ושומע דברים שאי אפשר לעבור עליהם בשתיקה – סערה לא מוצדקת שמלווה בהשמצות מצד בעלי עניין. אני לא יכול לעמוד בצד כשמנסים להשחיר את המועדון הזה שיקר לליבי".

"במקום שמועות פרועות, בואו נדבר על העובדות: עוד לפני פתיחת העונה שיתפנו את המאמן בחזון שלנו וביקשנו שהקבוצה תשחק בסגנון משחק תוסס, שמח והתקפי. הזרמנו כספים רבים (מיליוני דולרים ולא ספורים), הבאנו שחקנים בסכומים שמדברים בעד עצמם כדי להעמיד סגל וכלים לצוות להצליח במשימה שהוטלה עליהם. ונמשיך להביא את השחקנים הטובים ביותר שנוכל".

"לפעמים נצליח יותר, לפעמים פחות. לא נחסוך משאבים. אבל אנחנו רוצים לראות כדורגל אחר, תוסס, יצירתי, דינמי ואינטנסיבי. אנחנו לא מסתכלים רק על התוצאות אלא גם על הדרך. אך אם גם הדרך אינה זאת שאליה אנו חותרים אליה וגם התוצאות אינן משביעות רצון אזי אין ברירה אלא לעשות שינוי".

בעלי מכבי נתניה: "ההחלטה לפטר את יוסי אבוקסיס התקבלה מתוך חוסר שביעות רצון מקצועית בלבד"

"ההחלטה לפטר את יוסי אבוקסיס התקבלה מתוך חוסר שביעות רצון מקצועית בלבד. המטרה שלנו היא להיות בעקביות בחלק העליון של הטבלה תוך תצוגות כדורגל מלהיבות ומה שראינו בחצי הראשון של העונה – מקום שביעי, 39 גולים שספגנו, כדורגל לפרקים ארוכים לא דינמי ולא תוסס – זה ממש לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו מאמינים בכדורגל אחר לגמרי ממה שהקבוצה שיחקה, ולכן החלטנו על הצורך בשינוי".

"יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהמתקפה התקשורתית שהמועדון עובר – מתקפה שמונעת מאינטרסים זרים, שאין לה שום קשר למה שקורה בשטח. אבל אנחנו לא נשבר, לא נירתע מהדרך האמיתית שלנו ואנחנו בטח לא ניכנע ללחצים. כולנו כואבים ומאוכזבים עמוקות מהמשחק אתמול מול מכבי יפו ומההפסד שמראה לנו כמה עבודה יש עוד לפנינו. זה אמנם ייקח זמן, אבל אנחנו מוכנים לעשות את כל מה שנדרש. ההתחלות קשות, אבל אנחנו נעלה על דרך המלך".

"לעניין אירועי אתמול חשוב לי להדגיש שיש קו שאין לחצות: לא נסכים לאלימות פיזית כלפי שחקנים, לרבות יריקות בפניהם, ונפעל כלפי כל מי שינהג באופן פלילי בכל האמצעים העומדים לרשותנו. ולסיום קהל יקר, ביחד איתכם, נשאף וגם נגיע לפסגות, זה מה שהבטחנו וזה מה שנקיים. יאללה נתניה!".

כזכור ביום ראשון בעקבות המשבר הקשה שכולל חמישה משחקים ללא ניצחון, ותבוסה מול עירוני טבריה מתחתית הטבלה מכבי נתניה הודיעה על פיטורי המאמן יוסי אבוקסיס. בני לם יאמן את הקבוצה עד למינוי מאמן קבוע.