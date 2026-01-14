נערכים לתקיפה באיראן? חלק מאנשי הצבא האמריקני בבסיס אל-עודייד בקטאר, הונחו לעזוב במיידית את הבסיס

חלק מאנשי הצבא האמריקני בבסיס אל-עודייד בקטאר (בסיס חיל האוויר הגדול של ארה״ב במזרח התיכון) קיבלו המלצה לעזוב את הבסיס עד הערב, כך מסרו היום (רביעי) מקורות דיפלומטיים לרויטרס.

המלצה זו מגיעה לאחר שורה של דיווחים על היערכות צבא ארה"ב ככל הנראה לתקיפה אפשרית של איראן. אמש דווח כי משחתות הענק של צבא ארה"ב, נצפו באיזור המפרץ הפרסי. כמו כן, תמונות לווין שפורסמו ברשת, מראות כי מטוס 2-B "נעלם" מבסיס דייגו גארסיה הסמוך לאיראן.

נזכיר כי אמש, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פנה למפגינים באיראן, כינה אותם פטריוטים והבטיח להם "העזרה בדרך". בישראל טוענים כי תקיפה אמריקנית באיראן זו לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.