הרמטכ"ל לשעבר אייל זמיר, זומן לתת עדות במשטרה בעניין פרשת המסמכים המסווגים ב"בילד" הגרמני. המשטרה מנסה להבין כיצד ברוורמן ידע פרטים מהחקירה

הרמטכ״ל לשעבר הרצי הלוי זומן למסור עדות בפרשת הבילד, כך מאשרת הבוקר (רביעי) המשטרה. במשטרה מנסים להבין כיצד צחי ברוורמן ידע פרטים מהחקירה.

נזכיר כי יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, אלי פלדשטיין, שנאשם בפרשת המסמכים הסודיים ומעורב בקטאר-גייט, טען כי צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה ואחד המקורבים לו ביותר, שמונה לאחרונה לשגריר בבריטניה, גילה לו את דבר החקירה ואמר לכאורה: "אני יכול לכבות את זה".

בריאיון לתוכנית יהיה טוב בכאן 11 אמר פלדשטיין, שעד עתה כונה הדובר הצבאי של נתניהו לשעבר, אבל בריאיון אמר כי היה יועץ תקשורתי שלו, כי ראש הסגל צחי ברוורמן "הזעיק אותי בלילה לקריה ואמר לי בחניון קומה מינוס 4 שיש חקירה במחב"ם" – מחלקת ביטחון מידע – מה שהוביל לימים לפרשת המסמכים הסודיים שבה הואשם לצד הנגד ארי רוזנפלד.