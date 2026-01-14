הרמטכ״ל לשעבר הרצי הלוי זומן למסור עדות בפרשת הבילד, כך מאשרת הבוקר (רביעי) המשטרה. במשטרה מנסים להבין כיצד צחי ברוורמן ידע פרטים מהחקירה.
נזכיר כי יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, אלי פלדשטיין, שנאשם בפרשת המסמכים הסודיים ומעורב בקטאר-גייט, טען כי צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה ואחד המקורבים לו ביותר, שמונה לאחרונה לשגריר בבריטניה, גילה לו את דבר החקירה ואמר לכאורה: "אני יכול לכבות את זה".
בריאיון לתוכנית יהיה טוב בכאן 11 אמר פלדשטיין, שעד עתה כונה הדובר הצבאי של נתניהו לשעבר, אבל בריאיון אמר כי היה יועץ תקשורתי שלו, כי ראש הסגל צחי ברוורמן "הזעיק אותי בלילה לקריה ואמר לי בחניון קומה מינוס 4 שיש חקירה במחב"ם" – מחלקת ביטחון מידע – מה שהוביל לימים לפרשת המסמכים הסודיים שבה הואשם לצד הנגד ארי רוזנפלד.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
דרור ברקו
יש טעות בכותרת משנה.... כתבתם הרמטכ"ל לשעבר אייל זמיר..11:35 14.01.2026
גדעון הא
בתגובה ל: דרור ברקו
כן, הם ממילא לא בודקים ולא עורכים הידיעות. עצלנות ו/או שלומיאליות.11:42 14.01.2026
הוא ידע כי ממשלת ישראל היא סוג של ארגון פשע , עם שתולים בתקשרת , בעיתונות, ברשתות החברתיות , במערכת העכיפה, משטרה, פרקליטות, וברור שיש הרבה קופים במסדרונות הצבא ... מאז השבת השחורה ממשלת החורבן עסוקה בדבר אחד , זריית חול בעיני הציבור כדי למכור לציבור מטומטמים שהאיש שממן את החמאס במזוודות מזומנים , שחשב שהחמאס הוא נכס , שהוא מנהל את הסיכסוך אחראי לאלפי חללים , עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים.... היעסוקה בניסיון להפוך את מלאך המוות שמחק דור שלם לסבא זקן חמוד ונרדף ...
בתגובה ל: דרור ברקו
ממשלה רקובה ... שמסיתה את האזרחים הנבערים מדעת ... נגד כל מוסדות המדינה והכל כדי להגן על איש זקן עם קוצב לב , רקוב מבפנים כמו גם מבחוץ שחושב שקטאר היא מדינה מורכבת וליועציו שמסתובבים במקומות הכי סודיים מותר לקבל ממנה כסף ....11:46 14.01.2026
