תושב מזרח ירושלים נתפס בחשד שפרץ לבית במושבה הגרמנית, וגם בחשד לפריצה בבית כנסת. השלל שנתפס: כסף, עתיקות מכסף וזהב, טלפונים, סכינים, אופניים ועוד. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו

נתפס בשעת מעשה: המשטרה עצרה הלילה (בין שלישי לרביעי) חשוד שפרץ לבית כנסת ולבית בשכונת המושבה הגרמנית בירושלים.

במהלך פעילות מבצעית הלילה של שוטרי תחנת מוריה שבמחוז ירושלים, התקבל דיווח אודות חשד להתפרצות לבית בשכונת המושבה הגרמנית. השוטרים פעלו במהירות ותפסו אותם לפני שהצליח להימלט. ברשות החשוד נתפס רכוש רב החשוד כגנוב, ובו כסף, עתיקות מכסף וזהב, טלפונים, מכשירים חכמים, סכינים, אופניים ורכוש נוסף.

מבירור פרטי החשוד, התברר כי היה מעורב באירוע התפרצות נוסף שהתרחש לפני כיומיים לאחד מבתי הכנסת בשכונה. החשוד תושב מזרח העיר בשנות ה 30, כאמור נעצר לחקירה, והיום יובא בפני בימ"ש השלום בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.