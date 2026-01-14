דובר צה"ל: בפעילות בצפון ובדרום רצועת עזה, כוחות צה"ל איתרו שני משגרי רקטות. המשגר והרקטה הושמדו על ידי הכוחות

כוחות צה"ל ממשיכים להשמיד תשתיות טרור במרחב הקו הצהוב בצפון ובדרום רצועת עזה. אמש (שלישי) במהלך פעילות של כוחות החטיבה הצפונית להשמדת תשתיות טרור בצפון הרצועה, הכוחות איתרו משגר טעון עם רקטה מכוונת לשטח מדינת ישראל.

בפעילות נוספת של כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 בדרום הרצועה, הכוחות איתרו משגר בעל מספר קני שיגור ורקטה שהונחה לצד המשגר. המשגר והרקטה הושמדו על ידי הכוחות.

עוד באותו נושא מחדל נוראי: נשק צבאי, אקדח, סכינים וגרזן אותרו בעמק חפר 10:24 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

מוקדם יותר היום דווח, כי למרות שגופתו של החטוף האחרון רן גואילי טרם הוחזרה לישראל, ולמרות שחמאס טרם התפרק מנשקו – נשיא ארה"ב טראמפ מתכוון להכריז על מעבר לשלב ב' בעזה.