עולמה של שירלי לוי התהפוך לפני כחמישה חודשים, כשאחותה הקטנה שירן לוי ז"ל נהרגה בתאונת דרכים. אחרי הגשת כתב האישום נגד הנהג הדורס, לוי מגיבה לפרסומים

המשפיענית שירלי לוי איבדה את אחותה הקטנה שירן לוי ז"ל בספטמבר האחרון בתאונת דרכים. אתמול (שלישי) התפרסם כי הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד הדורס של אחותה, אייל גולדנברג. לאחר הפרסומים הודתה שירלי לעוקבים הנאמנים והכריזה: "עכשיו מחכים לצדק".

בספטמבר האחרון נהרגה אחותה של המשפיענית שירלי לוי, בזמן עבודתה כשליחה על אופנוע. שירלי לוי היא בין המשפיעניות הוותיקות והחזקות בישראל, והעיקר התוכן שלה מבוסס הומור. לאחר התאונה, וללא הפסקה, היא פועלת לעילוי נשמת אחותה שירן ז"ל בכל הזדמנות.

עוד באותו נושא אחרי התאונה הקטלנית: כתב אישום הוגש בפרשת מותה של שירן לוי

אתמול הוגש כתב אישום נגד הנהג הדורס, אייל גולדנברג. על פי כתב האישום, מיוחסות לגולדנברג עבירות של גרימת מוות בנהיגה רשלנית ונהיגה בקלות ראש, לאחר שתאונת הדרכים שבה היה מעורב הסתיימה במותה של הרוכבת, בפציעתו של הולך רגל נוסף ובנזק לרכוש.

לאחר הפרסומים הגיבה לוי, וכתבה: "אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהגיב לי בפרטי, או בפוסטים שפורסמו. זה מחזק אותי מאוד".

היא הוסיפה: "ההליך התחיל, עכשיו מחכים לצדק!". היא פנתה לאחותה המנוחה וכתבה: "שירן לוי אחותי האהובה, אני אעשה הכל בשבילך. לתמיד. בכל מקום ובכל זמן. המשפחה לא אותה משפחה כשאת לא פה. החיים לא אותם חיים".