בעקבות האיומים של הנשיא דונלד טראמפ, גורם איראני בכיר הזהיר כי משטר האייתוללות פנה למדינות השכנות במזרח התיכון והזהיר כי טהרן תתקוף בסיסים של צבא ארה"ב בשטחן במקרה של תקיפה אמריקנית באיראן

האיומים נמשכים: על רקע האיומים מצד ארה"ב לתקוף באיראן במידה ודיכוי המחאות יימשך, גורם איראני בכיר אמר היום (רביעי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי משטר האייתוללות פנה למדינות שכנות במזרח התיכון – והזהיר אותן כי איראן תתקוף בסיסים של צבא ארה"ב בשטחן אם ארה"ב תתערב צבאית.

"טהרן הזהירה את מדינות האזור, בהן סעודיה, איחוד האמירויות בטורקיה, כי תתקוף בסיסים אמריקניים בשטחן אם טראמפ יתקוף באיראן" אמר הבכיר. עוד ציין כי המשטר "קרא להן לסייע במניעת הסלמה צבאית מצד ארה"ב – זאת אחרי שהתקשורת הישירה עם וושינגטון הופסקה בעקבות האיומים של טראמפ".

זמן קצר לאחר מכן דווח ברויטרס כי חלק מכוח האדם בבסיס האמריקני באל-עודייד שבקטאר הונחו לעזוב את הבסיס עד הערב – ייתכן כחלק מההיערכות לתגובה איראנית אפשרית.

כזכור, אמש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לגל המחאות באיראן ופנה למפגינים – כשאמר להם: "תמשיכו להפגין, תשתלטו על המוסדות. העזרה בדרך. ביטלתי את הפגישות עם הגורמים האיראנים. תחזירו את איראן לגדולתה. היא הייתה אומה נהדרת".

"הבכירים האיראנים ישלמו מחיר מאוד כבוד, תרשמו את השמות שלהם" הוסיף בנאומו במפעל הרכבים של חברת "פורד" בדטרויט. "אני שומע על מספרי הרוגים שונים, שומע על מספרים גבוהים וגם נמוכים. הם ישלמו מחיר כבד".