שני שב"חים קטינים בני 15 תושבי יו"ש נעצרו אמש (שלישי) לאחר שגנבו רכב יוקרה בתל אביב, ונסעו איתו ללא רישיון עם חלונות מנופצים. הבוקר יובאו החשודים לבית משפט לנוער בבת ים לדיון בהארכת מעצרם.

האירוע התרחש כאמור אמש כשהשוטרים עצרו שני קטינים בני 15 תושבי יו"ש ללא אישורי שהייה וללא רישיון נהיגה, בחשד לגניבת רכב יוקרה במרכז תל אביב. הם נסעו ברכב בגשם סוער עם חלונות הרכב מנופצים. אתמול בשעות הצהריים, בעקבות ערנות של אזרחים שהבחינו בחשודים עולים לרכב יוקרה עם חלון שבור במרכז תל אביב, החלו שוטרי תחנת לב תל אביב בפעילות נרחבת לאיתור הרכב".

זמן קצר לאחר מכן נמצא הרכב ונעצר על ידי שוטרי הסיור. לאחר שהנהג ראה את שוטרים ניסה להימלט, אך נעצר מיד. בתוך הרכב נעצרו שני שב"חים חשודים, קטינים בני 15, תושבי יריחו ובידו, שוהים בלתי חוקיים בישראל וללא רישיון נהיגה. החשודים הועברו לחקירה במחלק הנוער בתחנת לב ת"א.