שר החוץ גדעון סער, שלח היום (רביעי) מכתב לראש הממשלה נתניהו, בו הוא כותב כי חברי סיעות הקואליציה דוחים בתוקף את חוות הדעת של היועמ"שית גלי בהרב מיארה, שדורשת מנתניהו לנמק מדוע הוא אינו מפטר את השר איתמר בן גביר.

גדעון סער כתב: "ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה. אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום.

לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".

איתמר בן גביר הגיב לדברים וכתב: "גדעון סער הוא מנהיג אמיץ שקשה שלא להעריך את העמידה האיתנה על עקרונותיו. אף שאינני מסכים עם גדעון סער על כל דבר, אומץ ציבורי כזה ראוי להערכה רבה – יישר כוח".