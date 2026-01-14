אחרי שראש האופוזיציה הכחיש את הביקורת נגדו וקרא לאוצר "לפרסם הוכחות", מנכ"ל משרד האוצר השיב ליאיר לפיד: "גם אתה אישית, ככל שר אוצר, בוודאי מכיר לעומק את התנהלות המדינה בדברים אותם קראת לחקור"

מנכ"ל משרד האוצר אילן רום הגיב הבוקר (רביעי) להאשמות של ראש האופוזיציה יאיר לפיד נגד החשב הכללי על העברות הכספים – זאת אחרי שלפיד הכחיש ביום שני במענה לשאלת סרוגים כי הוא עצמו עשה בעבר שימוש באותן פרקטיקות תקציביות אותן הוא תוקף כעת וקרא לאוצר: "שיפרסם הוכחות".

"מצופה ממי שחרד למעמדם של שומרי הסף לנהוג בהם בכבוד ולכל הפחות לא להשתלח בהם" אמר רום במכתבו. "גם אתה אישית, ככל שר אוצר שאחראי על פניות תקציביות רבות שעברו בדרך זו, בוודאי מכיר לעומק את התנהלות המדינה בדברים אותם קראת לחקור – ולכן תבין שאין מקום להמשך הקו הזה".

לדבריו, "פקידי משרד האוצר עומדים בפני מציאות שלא מותירה בידם ברירה. אם ימנעו מלהעביר התשלומים להם המדינה מחויבת לפי דין, הם עלולים לשתק את פעילות המדינה, לפגוע באוכלוסיות רבות ואף בביטחון המדינה, וכן לחשוף אותה לתביעות ענק. בדרך זו, עברו לאורך השנים תקציבים למערכת הבטחון, למערכת הבריאות, לשכר הרשות השופטת, לניצולי שואה וכדומה. כך גם הועברו השנה התשלומים לחינוך ילדי ישראל מכל הזרמים. אבהיר כי התשלום המדובר נעשה בגין רכיב תשלום השכר לעובדי הוראה, שאם לא כן, אלפי משפחות לא יקבלו את משכורתן תמורת עבודה שנעשתה".

כאמור, ביום שני האחרון החשב הכללי של האוצר, יאיר רוטנברג, ביקש להדוף את הביקורת של לפיד וכתב לו כי "המציאות התקציבית שאתה מתאר כעת כ'עבריינית' היא מציאות מערכתית מוכרת ורבת שנים. אשר התקיימה גם בתקופות כהונתך כראש ממשלה וכשר חוץ, לרבות במשרדים שעליהם היית מופקד".

אלא שלפיד דוחה את ההשוואה על הסף – וכשעומת עם הדברים במהלך הישיבה ונשאל על ידי כתב סרוגים האם ייתכן שגם תחת ידיו עברו כספים באופן שלשיטתו אינו חוקי, תגובתו הייתה קצרה וחד משמעית. הוא השיב ב-"לא" נחרץ, ומיד לאחר מכן דרש מהחשב לגבות את דבריו בראיות: "ושיפרסם אם יש לו הוכחות".