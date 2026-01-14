צו מעצר הוצא בטייוואן נגד מייסד חברת הסמארטפונים הפופולרית ONE PLUS. פיט לאו הסיני שעל פי החשד גייס עובדים בטייוואן בניגוד לחוק

צו מעצר הוצא הלילה (בין שלישי לרביעי) בטייוואן נגד מייסד חברת הסמארטפונים הפופולרית ONE PLUS. פיט לאו הסיני בנוסף כתב אישום הוגש נגד שני אזרחים טייוואנים בחשד שסייעו למנכ"ל, להקים את החברה ולגייס עובדים בטאיוואן בניגוד לחוק.

הצווים הוצאו בידי פרקליטות מחוז שילין בטייוואן נגד לאו הסיני. על פי החשד הוא הפעיל עסק וגייס באופן בלתי חוקי יותר מ-70 עובדים בטייוואן. החשדות מתבססים על החוק הטייוואני המסדיר את היחסים עם סין.

לפי הודעת התביעה, למעלה מ-70 עובדים גויסו בטייוואן לצורך ביצוע מחקר ופיתוח של יישומי תוכנה לסמארטפונים, וכן לצורך אימות ובדיקות עבור החברה הסינית. חברת OnePlus מפעילה את מטה שלה מהעיר שנג'ן שבדרום סין. לפי אתר האינטרנט של החברה, היא הפכה למותג-משנה עצמאי תחת חברת Oppo בשנת 2021.

טייוואן לא נותנת לחברות סיניות להקים סניפים או להעסיק עובדים ללא אישור. בעבר היו מקרים רבים של עסקים סיניים שפתחו משרדים בטייוואן, תוך שהם טוענים שהם חברות זרות. כזכור בייג'ינג טוענת לריבונות על טייוואן הדמוקרטית כחלק משטחה, ומעולם לא ויתרה על האפשרות להשתמש בכוח כדי להביא את האי תחת שליטתה. טייוואן דוחה את טענות הריבונות של סין וגורסת כי רק תושבי האי רשאים להחליט על עתידם.

לפני כשבועיים באירוע שדורך את כלל המערכת הגלובלית, צבא סין כיתר את המים הכלכליים של טאיוואן, והחל בתרגיל צבאי סביב האי, הגדול ביותר מזה 20 שנה. התרגיל הסיני מדמה תרחישי פלישה ימית לאי, תקיפות אוויריות, קרבות ימיים ולחימת צוללות, ומשתתפים בו אלפי חיילים, מאות מטוסים ועשרות כלי שיט.