שבועיים וחצי אחרי הפיגוע המשולב בצפון שבו נרצחו שמשון מרדכי ואביב מאור ז"ל, כוחות צה"ל הרסו את ביתו של המחבל אחמד אבו אלרוב בקבאטיה. צפו בתיעוד

אחרי שבועיים וחצי: כוחות סיירת נח״ל, יחידת יהל״ם ומג"ב יפתח, פעלו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בקבאטיה שבחטיבת מנשה להריסת ביתו של המחבל אחמד אבו אלרוב, שביצע את הפיגוע המשולב בעמק חרוד בו נרצחו שמשון מרדכי ז"ל ואביב מאור ז"ל ונפצעו מספר אזרחים נוספים.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

הריסת בית המחבל בוצעה לאחר שנעשתה אטימה מיידית לביתו של המחבל לפני כשבועיים וחצי, במהלך פעילות כוחות צה״ל בכפר לאחר הפיגוע. בצה"ל ציינו כי במקביל להריסת בית המחבל, כוחות סיירת נח"ל פעלו במרחב וביצעו מעצרים ותחקורים לחשודים בפעילות טרור.

כזכור, הפיגוע המשולב התבצע ב-26 בדצמבר, כאשר המחבל נטל את הרכב של מעסיקו מאתר עבודה בקיבוץ מסילות והשתמש בו כדי לדרוס מספר תושבים – ובהמשך עבר לדקור אותם. בשבוע שעבר המשטרה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד מעסיקו של המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני, לאחר שעלה בחקירה כי בבוקר האירוע המעסיק אסף את המחבל ופועל נוסף תושב עזה, שעבדו בעבודות טייח, מהיישוב עראבה. עוד עולה כי הנאשם שילם למחבל תשלום יומי של 700 שקלים, ולתושב העזתי 400 שקלים.