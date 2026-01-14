בפרק של "הכוכב הבא לאירוויזיון", לשני מתמודדים היה ערב לא פשוט. נווה לוי נפרד מהתחרות והודח, ושירה זלוף עלתה לבמה עם קול צרוד וסיימה בדמעות. צפו

ערב עמוס ב"כוכב הבא": שירה זלוף עלתה לבמה צרודה, וגם הדחה דרמטית התבצעה. נווה לוי, הגיע למקום השביעי והמכובד בעונה הנוכחית של "הכוכב הבא לאירוויזיון". בפרק ששודר אמש (שלישי), לוי הודח מהתחרות, לאחר שהבחירה הייתה בינו לבין המתמודד שקד סולומון.

במהלך העונה, שיתף לוי בסיפור האישי שלו ובתהליך הגמילה שעבר. לאחר שנשאב לסגנון חיי לילה מסוים, הוא הבין שיש לו בעיה עם סמים. הוא פנה להורים בבקשה לעזרה, ונכנס לתהליך גמילה שהביא אותו לאיפה שהוא היום.

בפרק האחרון, הוא ביצע את "סיפור מכור" של מאיה בוסקילה. לאחר שהגיע למקום האחרון מבין המתמודדים, נאלץ להיפרד מהתוכנית. לפרידה הוא סיכם ואמר: "מסע מטורף, תודה לבורא עולם על ההזדמנות, תודה לכם ועליכם".

צפו – שירה זלוף מאבדת את הקול:

מתמודדת נוספת עליה עבר ערב לא פשוט היא זלוף. המתמודדת שכל כך אהובה על השופטים והמנחים, עלתה לשיר כשהיא צרודה. לאחר השיר, ולמרות הקושי הווקאלי הברור, אסי עזר הכריז: "אחד הביצועים היפים שלך בעונה".