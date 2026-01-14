מסע בערבה התיכונה בעקבות פסוק מפרשת וארא: חקלאות מדברית פורצת דרך, מו"פ ערבה, חוות תנינים, טבע פראי ותערוכה חקלאית רחבת היקף – בין ים המלח לאילת

פסוקי פרשת השבוע, פרשת וארא, העוסקים במכות מצרים, ובמיוחד שתי המילים "ויהי לתנין", הובילו אותנו אל הערבה התיכונה. בסוף החודש תתקיים במו"פ ערבה תערוכה חקלאית להכרת החקלאות האזורית – הזדמנות להיחשף מקרוב לפלא המדבר.

ראשית ההתיישבות והחקלאות

את המסע בערבה התיכונה נפתח בהיסטוריה. ההתיישבות הראשונה באזור החלה בשנת 1959 עם הקמת המושב עין יהב. המרחק מהעיר הקרובה ביותר עומד על כשעה וחצי נסיעה לפחות. באזור פועלים מספר עסקים עצמאיים ואתרי תיירות, אך עיקר פרנסת התושבים נשענת על חקלאות משגשגת.

בערבה התיכונה פועלים כ-506 משקים חקלאיים, ובכיכר סדום כ-91 משקים נוספים, המגדלים בעיקר ירקות, פרחים ותמרים לייצוא. המשקים משתרעים על כ-35 אלף דונם חקלאיים – כ-60% מהייצוא החקלאי הטרי של מדינת ישראל.

מקור פרנסה נוסף שצובר תאוצה הוא חקלאות מים: גידול דגי נוי ואלמוגים. כיום כ-90% מייצוא דגי הנוי הטרופיים מישראל מגיע מהערבה, ומיועד בעיקר לשוק האירופי.

מים מליחים, ירוק בעיניים

באזור הערבה התיכונה מצויות כמויות משמעותיות של מים מליחים ברמות מליחות ובעומקים משתנים. מושבי האזור עושים בהם שימוש חקלאי מקצועי, וכך קמו יישובים המהווים פאר החקלאות הישראלית.

הנכנס למושבים הוותיקים עין יהב או חצבה עשוי לטעות ולחשוב שהוא בלב גן טרופי ירוק: שפע ירק בוהק על רקע צבעי המדבר החומים-צהבהבים. בסיס זה היווה מצע להתפתחות יוזמות תיירותיות מגוונות.

מרכז ויידור ומו"פ ערבה

את הסיור מומלץ לפתוח במרכז המבקרים החדש של הערבה – מרכז ויידור. זהו סיפור התיישבות של נחישות, עקשנות והתמודדות עם בידוד, חום, מחלות ומזיקים. דרך מסע רב-חושי ואינטראקטיבי נחשפים המבקרים לחיי הערבה מקרוב.

מו"פ ערבה תיכונה וצפונית עוסק בפיתוח זנים חדשים של ירקות, פירות, צמחי תבלין, דגים ואלמוגים, ומסייע לחקלאים להתקדם ולהתפתח. הערבה נחשבת למודל חקלאות מדברית מבטיח בעולם, במיוחד בעידן של התחממות גלובלית ותהליכי מדבור מואצים.

רבבות חוקרים וסטודנטים מהעולם מגיעים מדי שנה ללמוד את סודות החקלאות המדברית. בתיאום מראש ניתן לסייר בחממות, במדגה החדש ובתחנת המחקר הסמוכה לחצבה.

תערוכה חקלאית ופעילויות

ב-28-29 בינואר 2026 תתקיים במקום תערוכה חקלאית רחבת היקף. בימים רביעי וחמישי יתקיימו סיורים מודרכים ללא תשלום בתחנת "יאיר", לצד שוק איכרים, מתחמי מזון, אמנות וביקור במרכז המבקרים. בערב יום רביעי יתקיים מופע של להקת הג'ירפות (בתשלום). הכניסה לתערוכה – ללא תשלום.

קרוקולוקו – חוות התנינים

חוות התנינים "קרוקולוקו" ממוקמת בעיר אובות, סמוך לכביש 90. בחווה שלוש בריכות ובהן תניני היאור בגילים שונים. הסיור כולל צפייה בתנינים בוגרים ובתנינים צעירים המטופלים באינקובטור, לצד הסברים על אורחות חייהם.

טבע ומקרא

שמורת שיזף ונחל שחק משמרת נוף נדיר של חולות ועצי שיטה, ומהווה בית למגוון מינים של חי וצומח. בסמוך שוכנת עיר אובות, המזוהה עם תמר המקראית, ובה שרידים מימי שלמה המלך ועד התקופה הרומית.

השלווה והמרחבים עושים את שלהם. מכאן הדרך פתוחה – לאילת או לבאר שבע. דיוק כזה יש רק במדבר.

איך מגיעים?

נוסעים בכביש המוביל לבאר שבע. בצומת עומר יורדים לכביש המוביל לדימונה (כביש 25), ונוסעים בו עד לצומת הערבה. משם מתחברים לכביש 90 וממשיכים עד חצבה.