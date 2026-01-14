אמל״ח ותחמושת צבאית נתפסו אצל נער בעמק חפר – במהלך החיפוש נתפסו תחמושת ומחסניות תואמות נשק צבאי, לצד אקדח, סכינים וגרזן, כך פורסם הבוקר (רביעי) בi24.

אותו נער עוכב לחקירה בתחנת המשטרה שדות במרחב שרון, בליווי אביו.