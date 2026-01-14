אמל״ח ותחמושת צבאית נתפסו אצל נער בעמק חפר – במהלך החיפוש נתפסו תחמושת ומחסניות תואמות נשק צבאי, לצד אקדח, סכינים וגרזן, כך פורסם הבוקר (רביעי) בi24.
אותו נער עוכב לחקירה בתחנת המשטרה שדות במרחב שרון, בליווי אביו.
אמל״ח ותחמושת צבאית נתפסו אצל נער בעמק חפר. המשטרה עיכבה את הנער לחקירה בליווי אביו
אמל״ח ותחמושת צבאית נתפסו אצל נער בעמק חפר – במהלך החיפוש נתפסו תחמושת ומחסניות תואמות נשק צבאי, לצד אקדח, סכינים וגרזן, כך פורסם הבוקר (רביעי) בi24.
אותו נער עוכב לחקירה בתחנת המשטרה שדות במרחב שרון, בליווי אביו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים