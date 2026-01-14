משרד הבריאות עדכן על תן נגוע בכלתב שאותר בקיבוץ נווה אור שבמועצה האזורת עמק המעיינות: "מבקשים מכל מי שהיה במגע – לפנות בדחיפות ללשכה על מנת לשקול מתן טיפול מונע"

משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) על תן נגוע בכלבת שאותר בקיבוץ נווה אור שבמועצה האזורית עמק המעיינות, אשר היה במגע עם כלב ביתי. נכון לרגע זה, לא ידוע על אנשים שנחשפו לתן.

לפי הודעת המשרד, ההודעה על התן הנגוע התקבלה אתמול, ה-13 בינואר 2026. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 27.12.2025 ועד 09.01.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות עפולה, טלפון 04-6099000, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:

הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.