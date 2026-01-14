לאחר שדווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להודיע על מעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש, במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם. לדבריהם, מדובר ב"איבוד מנוף הלחץ המשמעותי ביותר, ועשוי להיות גזר דין היעלמות לנצח עבור רן"

בעקבות הדיווחים על כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להודיע היום (רביעי) על מעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, מטה משפחות החטופים ובני משפחתו של רן גואילי הגיבו בזעם וקראו לראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לאפשר את המשך יישום ההסכם לפני השבת גופתו של החלל החטוף האחרון.

"מטה משפחות החטופים ומשפחת גואילי קוראים לראש הממשלה בנימין נתניהו לעמוד על הבטחתו למשפחה בשיחות סגורות שלא ייתן לעבור לשלב ב׳ עד שרן יושב" נמסר. לדבריהם, "מעבר לשלב ב׳ בעת הזאת, כשהמאמצים להשבת של רן טרם מוצו, הוא איבוד מנוף הלחץ המשמעותי ביותר ועשוי להיות גזר דין היעלמות לנצח עבור רן".

כאמור, גורמים בארה"ב אמרו הבוקר כי טראמפ צפוי להודיע היום על המעבר לשלב הבא בעסקת החטופים – הקמת המועצות שאמורות לפקח על רצועת עזה "ביום שאחרי". מדובר בצעד של הקמת מועצת השלום הבינלאומית והקמת הגוף הממשלתי שינהל את הפלסטינים.

בישראל זועמים על המהלך הזה של טראמפ, שמגיע למרות אי קיום ההסכם מצד חמאס, כשגופתו של החטוף האחרון – רן גואילי הי"ד – עדיין בעזה אחרי שנחטפה במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. בישראל אומרים כי חמאס יודע היכן נמצא גופתו אבל מעכב את החזרתה ולכן יש לעכב את המעבר לשלב ב' של העסקה עד מילוי הסעיף המרכזי של החזרת כל החטופים.