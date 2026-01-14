הרב יוסף וויצן, רב היישוב פסגות ששכל את בנו במלחמה, מבהיר: "שבות רענן בהחלט לא מייצגת אותי, וזו הבהרה שמאד חשובה לי"

הרב יוסף וויצן, רב היישוב פסגות, ששכל את בנו עמיחי הי"ד במלחמה, אומר הבוקר (רביעי) ברדיו גלי ישראל: "שבות רענן בהחלט לא מייצגת אותי. כל מה שמדובר מצידה לגבי הציבור החרדי וודאי שלא מייצג אותי ולא קשור אלי, יכול להיות שבעבר אמרתי משהו באיזו שיחה אבל בטח לא בכעסים כאלו ובצורה הזו.

תאר לך שמדינת ישראל הייתה מחליטה שכל המתיישבים הם עבריינים, האם היינו מקבלים מצב כזה? אז האם אנחנו יכולים להגדיר את כל החרדים כעבריינים?"

שרון גל שאל אותו: "אז מה שאתה בעצם אומר בצורה מנומסת זה שהאמירה שלה אתמול כאן אצלנו שהיא נכנסה להתייעץ איתך לגבי סוגיית חוק הגיוס – לא מייצגת אותך במשהו במהלכים שלה?"

‏הרב וייצן:"נכון. וזו הבהרה שמאד חשובה לי".