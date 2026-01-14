השחקנית האמריקאית בת ה-28, כוכבת "הלוטוס הלבן" ו"אופוריה", נפגשה עם זוג שורדי השבי נועה ארגמני ואבינתן אור. סוויני נחשבת לאחת הכוכבות הצעירות והמבטיחות ביותר כיום ותמונה שלה עם שורדי שבי מוכיחה שלא הכל אבוד וגם הדור הצעיר של הוליווד איתנו

הכוכבת האמריקאית סידני סוויני, שגם נבחרה לרשימת 30 הצעירים המצליחים של מגזין "פורבס", נפגשה עם שורדי השבי נועה ארגמני ואבינתן אור. כך פרסם אתמול (שלישי) ארגון ההסברה Stand With Us בחשבון האינסטגרם שלו. סוויני בת ה-28 נחשבת לאחת מהכוכבות העולות והמדוברות ביותר בשנה האחרונה בארצות הברית, בעיקר בשל כיכובה בקמפיין של חברת האופנה "אמריקן איגל" ,שעורר סערה בשל השימוש במשחק המילים באנגלית "ג'ינס טובים" שניתן לפרש גם כ-גנים טובים". סוויני היא גם בת זוגו בחודשים האחרונים של המפיק האמריקאי היהודי סקוטר בראון, שידוע כתומך ישראל גדול. נזכיר כי נועה ארגמני חולצה משבי חמאס ברצועת עזה אחרי 246 ימים, במבצע "ארנון" שאירע ב-8 ביוני 2024. אבינתן אור שוחרר באוקטובר 2025 לאחר כשנתיים בשבי החמאס.

