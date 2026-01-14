שני בני אדם נפגעו באורח קשה משאיפת עשן בשריפה ברחוב אל תעאוון בשכונת בית חנינא בצפון מזרח ירושלים.
כוחות הצלה פינו גבר ואישה כבני 50 לבית החולים הדסה עין כרם, כשהם מחוסרי הכרה וסובלים משאיפת עשן.
היו מחוסרי הכרה לאחר ששאפו עשן רב
חובשי רפואת חירום במד"א יעקב דוידוב, טליה מאיר ואריאל שפירא, סיפרו: "הגענו למקום וראינו את הדירה בוערת ועשן סמיך עולה. לוחמי האש שפעלו במקום הוציאו אלינו גבר ואישה כבני 50 שהיו מחוסרי הכרה לאחר ששאפו עשן רב.
התחלנו בפעולות מצילות חיים שכללו סיוע בהנשמה ומתן תרופות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבם קשה".
